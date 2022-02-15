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Ukraynalı diplomat Türkler için yorumladı: Başaramazlar

Bir dönem Ukrayna’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nda Konsolos olarak görev yapan Grıgoriy Boyko (Hryhorii Boiko), Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik politikalarını değerlendirdi.

29 Dakika Önce
2022-02-15 00:11:14
Ukraynalı diplomat Türkler için yorumladı: Başaramazlar

Rusya'nın Ukrayna sınırlarında gerçekleştirdiği askeri hareketlilik dünya kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Önceki dönem Ukrayna Başkonsolosluğu'nda görevli diplomat Grıgoriy Boyko, sürece ilişkin değerli yorumlarda bulundu.

“Savaş zaten 8 yıldır devam ediyor”

Kişisel sosyal medya hesabından yayımladığı değerlendirmede Boyko şu ifadeleri kullandı:

Son günlerde birçok Türk arkadaşım, “Rusya Ukrayna'ya karşı geniş kapsamlı savaşı başlatacak mı?” sorusuyla arıyor. Şahsi görüşlerimi kısaca aktarıyorum. Savaş zaten 8 seneden beri devam ediyor. Ciddi bir savaştır. İç savaş da değil, Rusya-Ukrayna savaşıdır. BM bilgilerine göre can kayıpları 14.000'i aşmış. Gerçek sayı herhalde çok daha yüksektir. Şu an Rusya, tehdidin gerçek olduğunu hissettirmek için, A'dan Z'ye kadar gerçek savaş hazırlıklarını yapıyor. Rusya'nın silah gücünün bizimkinden birkaç kat daha yüksek olduğu tartışılmazdır. Savaşın başlaması halinde Ukrayna'nın altyapısına zarar verme imkanı da vardır.

Ama sadece geleneksel silahları kullanarak Rus ordusu inanılmaz büyük kayıp verecek. Rus ordusu Ukrayna topraklarının önemli bir kısmını işgal etse bile, onu kontrol altında tutma gücü yok; Ukrayna'ya saldırması, global anlamda Rusya için bir felaket olur. Batı ile ilişkileri anında biter, büyük ticari partnerlerden sadece Çin ve İran kalır. Çin, Rusya için tek bir ilgi odağı kaldığını hissedince kendi şanslarını iyi kullanır, Rusya'yı kısa zaman içinde komple yutar.

“Ukrayna'yı elde etmeyi başaramaz”

Rusya'nın ana amacı, Ukrayna'yı NATO ve AB ile ilişkilerinin gelişmesini ne olursa olsun önlemek. İkinci amacı: Ukrayna'yı hep tedirgin, istikrarsız halde kalmasını, yabancı partnerlerinin ve yatırımcılarının kaçmasını sağlamak. Üçüncüsü: Dünya'daki petrol ve doğalgaz fiyatlarını yüksek tutmak. Gerçek bir terörist gibi, saldırıya hazır olduğunu tam olarak göstermek, niyetlerinin ciddi olduğuna herkesi inandırıp, “Ukrayna NATO'ya kabul edilmeyecek” sözünü almak ve Ukrayna'yı yine kendi etki alanına dahil etmek istiyor. PKK gibi terör örgütlerinden Rusya'nın bazı farkları var: devlet statüsü, nükleer silahlarına sahip ordusu ve BM Güvenlik Konseyi'nde veto hakkı var. Ve bu terörist ülke bombaları patlatırsa, kimsenin kıtamızın (belki tüm Dünya'nın) herhangi bir köşesinde saklanma şansı kalmayacak. Ukrayna'da durum sakin. Teröristlerin taleplerine boyun eğmeden işimizi yapmaya devam ediyoruz. Rusya, Çeçenistan gibi küçücük bir yeri işgal etmeyi zor başardı, 30 kat daha büyük Ukrayna'yı elde etmeyi başaramaz, bunu kendisi de iyi anlıyor. Artık 2014 yılı değil, saldırganları caydırabileceğimizden eminiz.

KırımHaberAjansı .

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