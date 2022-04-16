Ukraynalı diplomat: Odessa'yı Türkiye sayesinde kurtardık

Dün yabancı gazetecilere konuşan Ukraynalı bir diplomat, Türkiye'nin bazı Rus savaş gemilerinin boğazlarından Karadeniz'e geçişini engellediğini ve böylece Ukrayna'nın Rus saldırılarına direnen kıyı kenti Odessa'yı 'kurtardığını' söyledi.

İsminin açıklanmaması koşuluyla dün yabancı gazetecilere konuşan Ukraynalı bir diplomat, Türkiye ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ukraynalı diplomat, Ukrayna'nın Rusya'nın işgaline karşı daha fazla destek için mümkün olduğu kadar NATO üyesi Türkiye ile çalıştığını ve Ankara'nın Moskova'yla paralel bağlarının gerçeğini memnun olmasa da anladığını söyledi.

"Ankara işgali eleştirdi ve Rusların itirazlarına rağmen Kiev'e insansız hava araçları sattı. Ancak aynı zamanda Batı'nın Moskova'ya yönelik yaptırımlarına da karşı çıktı ve Ukrayna'nın bazı bölgelerindeki savaş suçları raporlarının ortasında bile her iki ülkeyi de çatışma nedeniyle suçlamaktan kaçınarak dikkatli bir söylem sürdürdü" diyen Ukraynalı diplomat, "Türkiye'nin savaştaki tutumunu anlıyoruz" dedi.

Türkiye'yi eleştirmek yerine mümkün olduğunca Türk tarafıyla çalışıyoruz ve olası olmayan bir şey talep etmiyoruz" diyen Ukraynalı diplomat, Türkiye'nin barış görüşmeleri için Rusya ile Ukrayna'yı bir araya getirmeyi başaran tek ülke olduğunu kaydetti.

"Büyük ölçüde Rus enerji ithalatına ve turistlere bağımlı olan Türkiye, yaptırımlardan kaçan Ruslar için güvenli bir sığınak haline geldi ve birçoğu Türk mülküne yatırım yaptı" diyen Ukraynalı diplomat, savaşın başlamasından bu yana 100.000'den fazla Rus'un Türkiye'ye geldiğini ve ikamet belgesi aradığını gösteren verilere atıfta bulundu. Bununla birlikte, aynı dönemde, yaklaşık 85 bin Ukraynalı'nın Türkiye'ye ulaştığını, onların 47 bininin başka ülkelere gittiğini ya da geri döndüğünü kaydetti.

Diplomat, Türkiye'nin bazı Rus savaş gemilerinin boğazlarından Karadeniz'e geçişini de engellediğini ve böylece Ukrayna'nın Rus saldırılarına direnen kıyı kenti Odessa'yı "kurtardığını" söyledi.

Diplomat, bazı Rus gemilerinin hala geçiş yaptığını ve Suriye sularından malzeme getirebileceğini belirterek, "Türk tarafından Suriye'den Rusya'ya ne getirdiklerini izlemesini istiyoruz" dedi.

Ankara'nın Rus işgalini eleştirdiğini ancak Kiev'e insansız hava araçları sattığını bildiren Reuters, "Türkiye aynı zamanda Batı'nın Moskova'ya yönelik yaptırımlarına da karşı çıktı. Ukrayna'nın bazı bölgelerindeki savaş suçları raporlarına rağmen her iki ülkeyi de çatışma nedeniyle suçlamaktan kaçınarak dikkatli bir söylem sürdürdü." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Rusya'nın Suriye ve Libya'daki politikalarına ve 2014'te Kırım'ı ilhak etmesine karşı çıktığını hatırlatan Reuters, "Ancak Rusya'nın S-400 füze savunma sistemini satın aldı ve Ankara, Aralık 2020'de ABD yaptırımlarıyla vuruldu." dedi.

Kaynak: Reuters .