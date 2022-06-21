Ukraynalı çocuklar için Nobel Ödülü'nü sattı

Rusya’da Mart ayında yayınını durduran Novoya Gazeta’nın Genel Yayın Yönetmeni Dmitry Muratov’un 2021 yılında aldığı Nobel Barış Ödülü’nün madalyası, dün müzayede 103.5 milyon dolara satıldı. Gelirin UNICEF aracılığıyla mülteci Ukraynalı çocuklar için kullanılacağı belirtildi.

İfade özgürlüğünü savunmasıyla dünya barışına katkıda bulunduğu için 2021 yılında Nobel Barış Ödülü Filipinli Maria Ressa ile Rusya'da gazetecilik yapan Dmitry Muratov'a verilmişti.

Muratov, UNICEF ile işbirliği yaparak ödülle birlikte verilen madalyasını dün açık arttırmaya çıkardı. Muratov'un Nobel Ödülü, rekor kırarak 103.5 milyon dolara satıldı. Tüm gelirin, Ukrayna'daki savaş sebebiyle mülteci durumuna düşen çocuklara UNICEF aracılığı ile harcanacağı ifade edildi.

Norveç Nobel Enstitüsü Direktörü Olav Njolstad, bu bağış kampanyası için mektup yazarak “Bu cömert insancıl davranış, Alfred Nobel'in ruhuna çok uygundur. Bu nedenle amaçlanan satış, Norveç Nobel Komitesi'nin tüm kalbiyle onayına tabidir” ifadelerini kullandı. Muratov müzayede öncesi yaptığı açıklamada Nobel Madalyası'nın satışının gazetede çalışanların tamamı tarafından desteklendiğini belirterek “Bu ödül benim için onu insanlarla paylaşmak için bir fırsat. Bu müzayedenin heyecan verici olacağına eminim” dedi.

MURATOV KİMDİR?

Muratov, Rusya'da 28 Mart'a kadar faaliyet gösteren Novoya Gazeta'nın Genel Yayın Yönetmeliği'ni yürütüyordu. Rusya devleti adına iletişim, bilgi teknolojisi ve kitle medyasının denetlemesi gibi konuları yürüten Roskomnadzor, 28 Mart'ta Ukrayna Savaşı'yla ilgili yayınlardan dolayı gazeteyi uyarmış ve Novoya Gazeta 'gazete basma' faaliyetlerini askıya almıştı. Muratov geçen Nisan ayında trende seyahat ederken kırmızı boyalı saldırıya uğramıştı. DHA .