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Ukraynalı asker, sivillere ateş açma emri aldıklarını anlattı

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) güçleri tarafından esir alınan Ukraynalı asker Vyaçeslav Omerçenko, Ukrayna ordu komutanlığının askerlere Volonovaha şehrindeki sivilleri vurmaları talimatının verildiğini açıkladı.

6 Dakika Önce
2022-04-07 22:58:37
Ukraynalı asker, sivillere ateş açma emri aldıklarını anlattı

Omerçenko, Rus medyasına açıklamasında, “Bize net bir şekilde sivillere ateş açmamız emredildi. Bunu sadece anlaşmalı askerlere söylüyorlardı. Onlar ise çok sayıdaydı. Seferber edilenlere emir verilmedi. Ateş açanlar da oldu, açmayanlar da, insana bağlıydı” ifadesini kullandı.

Ukraynalı askerlere, altyapıyı yok etme ve binalara mayın yerleştirme emri verildiğini söyleyen esir, “Sonra kendi mayından şarapnelle yaralandım. 40 dakika sonra beni yerli bir sakinin evine götürdüler, o bana baktı. 9 Mart'tan sonra da esir düştüm” dedi. Suptnik .

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