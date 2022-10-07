''Ukrayna, Zaporijya NGS’yi nükleer bombaya dönüştürmeyi planlıyordu''

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kiev'in nükleer şantaj uyguladığını ve Ukraynalı güçlerin Zaporijya NGS'ye yönelik aşırıcı saldırılarının bunu kanıtladığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ni (NGS) kirli bir nükleer bombaya dönüştürmeyi planladığını ifade etti.

Sputnik'in haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in NATO'ya Rusya'yı vurma çağrısı yapmasını Pervıy Kanal'da değerlendiren Zaharova, Kiev yönetiminin nükleer şantaj uyguladığını ve Ukraynalı güçlerin Zaporjya NGS'ye yönelik aşırıcı saldırılarının bunu kanıtladığını belirtti.

Ukrayna'nın tesisi saldırılar yardımıyla "kirli bir nükleer bombaya dönüştürmeye çalıştığını" kaydeden Zaharova, Kiev'in ideolojisinin nükleer tesis tehdidi oluşturmak için mümkün olan her şeyi yapmak ve o tesisi kirli bir nükleer bomba olarak kullanmak olduğunu söyledi.

Zelenskiy'in sözlerinin Kiev'in Zaporijya NGS'ye yönelik aşırı tutumunu doğruladığını söyleyen Zaharova, santrale düzenlenen saldırıların nükleer şantaj ve terör eylemi olduğunu belirtti. .