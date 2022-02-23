DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
AB, Rusya yaptırımlarını kabul etti; işte ayrıntılar
Özgür-DER'den Rusya'yı protesto çağrısı
ABD karıştı! Kamyoncular harekete geçti
A101'e ne geldi? 24 Şubat A101 broşürü | A101 haftanın yıldızları
Emniyet müdür yardımcısını şehit eden polisin cezası belli oldu
Fransa: Ukrayna'ya askeri müdahale yapmayacağız
Çin: Tayvan, Ukrayna değil
Ukrayna yine siber saldırıya uğradı
Rusya: ABD yaptırımlarına karşılık vereceğiz
Ege'de Yunan saldırısı! 'Vurulduğum halde tekrar ateş ettiler'
Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Türkiye’den Yunanistan'a nota!
Feray Yelmen kimdir? Feray Yelmen tutuklandı mı? Feray Yelmen olayı nedir?
Almanya: Putin’in sözleri birbirini tutmuyor
Nota nedir neden verilir? Protesto notası nedir? Nota verilmesi ne anlama gelir?

TIMETURK / DÜNYA / Ukrayna yine siber saldırıya uğradı

Ukrayna yine siber saldırıya uğradı

Ukrayna'da Dışişleri Bakanlığı, Hükümet ve Parlamentonun internet siteleri siber saldırıya uğradı.

1 Saat Önce
2022-02-23 19:14:23
Ukrayna yine siber saldırıya uğradı

Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mihaylo Fedorov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, saat 16.00 civarında Ukrayna devletine büyük ölçekli siber saldırı başladığını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı, Hükümet ve Parlamentonun sitelerine erişimde sorun yaşandığını aktaran Fedorov, Ukrayna'nın e-devlet uygulaması "Diya"nın ise saldırının üstesinden geldiğini ve sorunsuz çalıştığını kaydetti. AA

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş