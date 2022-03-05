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Ukrayna: Yabancı savaşçılar sınırı geçti

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken, farklı ülkelerden Ukrayna için Rusya'ya karşı savaşmak isteyen yabancı savaşçılar çeşitli yollarla Ukrayna'ya geçiyor.

2 Saat Önce
2022-03-05 17:31:40
Ukrayna: Yabancı savaşçılar sınırı geçti

Çeşitli ülkelerden gelen bir grup yabancı savaşçı, Ukrayna-Polonya sınırında bulunan Medyka Sınır Kapısı'ndan Ukrayna'ya geçerken gazeteciler tarafından görüntülendi.

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Rusya'ya karşı savaşmak için İskoçya'dan geldiğini belirten ve güvenlik gerekçesiyle tam ismini vermeyen Neal, Ukrayna'nın bağımsızlık savaşı verdiğini, bu çabaya destek olmak için geldiğini söyledi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, önceki gün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, ülkesine yardım için 16 bin yabancı gönüllü savaşçının geleceğini, ilk kafilenin ulaşmak üzere olduğunu belirtmişti.

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Zelenskiy, 27 Şubat'ta tüm dünyaya ve Ukrayna'nın dostlarına seslenerek, Ukrayna'yı ve Avrupa'yı Rus saldırısına karşı savunmaya çağırmıştı. AA .

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