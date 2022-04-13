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TIMETURK / DÜNYA / Ukrayna'ya yönelik saldırılar Kosova'nın güvenlik endişesini artırdı

Ukrayna'ya yönelik saldırılar Kosova'nın güvenlik endişesini artırdı

Araştırmacı-yazar Osman Atalay, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Kosova’nın güvenlik endişelerine dikkat çekti.

58 Dakika Önce
2022-04-13 09:20:02
Ukrayna'ya yönelik saldırılar Kosova'nın güvenlik endişesini artırdı

Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin Kosova Ordusu için güvenlik fonu oluşturduğunu belirten araştırmacı-yazar Osman Atalay “Kosova Güvenlik Gücü'nün ihtiyaçları, mevcut durum göz önünde tutularak Kosova vatandaşları, diasporası ve Kosova'yı sevenlere yapılan çağrıda herkesi ülkenin ulusal güvenliğine katkıda bulunmaya davet etti.” ifadelerini kullandı.

Atalay, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında şunları belirtti:

Kurti daha önceki açıklamalarında Kosova'nın savunma bütçesini, NATO standartları ile örtüşecek şekilde gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 2'si seviyesine yükseltmeyi amaçladığını duyurmuştu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırıları, Kosova'nın güvenlik endişelerini artırdı.

Kosova liderleri, geçtiğimiz günlerde Rusya'nın geleneksel müttefiği Sırbistan'ın oluşturduğu tehdit nedeniyle ülkenin acil bir şekilde NATO'ya kabulü için çağrıda bulunmuşlardı.

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