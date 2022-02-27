Ukrayna'ya silah/mühimmat sevkiyatı başladı!

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırı başlatmasının ardından Almanya hükumeti, Ukrayna’ya Hollanda üzerinden 400 adet tanksavar füzesi sevkiyatına izin verdi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'ya 1000 tanksavar silahları ve 500 Stinger füzesi gönderileceğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Olaf Scholz, “Rus saldırısı bir dönüm noktasıdır. Putin'in işgalci ordusuna karşı Ukrayna'nın savunmasına yardımcı olmak için elimizden gelenin en iyisini yapmak bizim görevimizdir. Bu nedenle Ukrayna'daki dostlarımıza 1000 adet tanksavar silahı ve 500 adet Stinger füzesi tedarik ediyoruz” dedi.

Almanya hükumeti, Ukrayna'nın talep ettiği 400 adet tanksavar füzesinin Hollanda üzerinden gönderileceğini açıkladı. Almanya ayrıca Polonya üzerinden Ukrayna'ya 14 zırhlı araç ve 10.000 ton yakıt göndereceğini de açıkladı. Diğer yardımların takibin devam edeceğini duyurdu. Ukrayna'ya gönderilecek füzelerin, ilk olarak Hollanda'ya satılarak, Almanya'nın onayının ardından Ukrayna'ya gideceği öğrenildi.

ALMANYA UKRAYNA'YA YARDIMI ÖNCE REDDETTİ, SONRA SEVKİYAT KARARI ALDI

NATO ortaklarının ve AB üyelerinin, Ukrayna'ya Alman yapımı silah tedarik etmesi yasaklanmıştı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz da şimdiye kadar Ukrayna'ya ölümcül silah tedarik etmeyi reddetmişti.

ABD'DEN 350 MİLYON DOLARLIK SAVUNMA YARDIMI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya yönelik yapılacak yardıma ilişkin yaptığı açıklamada, “Bugün, Ukrayna, Rusya'nın vahşi ve sebepsiz saldırısına karşı cesaret ve gururla savaşırken, Ukrayna'nın savunmasına acil destek için 350 milyon dolara kadar benzeri görülmemiş bir üçüncü yardıma onay verdim. Bu, ABD'nin geçtiğimiz yıl Ukrayna'ya taahhüt ettiği toplam güvenlik yardımını 1 milyar doların üzerine çıkarıyor” dedi.

HOLLANDA'DAN AÇIKLAMA

Hollanda Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya tanksavar silah göndereceğini açıkladı.

FRANSA, SİLAH VE YAKIT GÖNDERECEK

Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisi, yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya savunma silahları ve yakıt gönderileceğini belirtti. Açıklamada, ülkedeki Rus medyasına ve Ukrayna'ya yapılan saldırılar hakkında yanlış bilgi yayan ‘fenomenlere' karşı da harekete geçeceğini sözlerine ekledi.

Çekya ise Kıyiv'e 1,5 milyon avro değerinde 4 bin top mermisi bağışını onayladı. Çekya, “Önümüzdeki birkaç saat içinde Ukrayna'ya 7,6 milyon avro değerinde küçük silah cephaneliği göndereceğini” duyurdu” değerlendirmesini yaptı. Çekya'nın göndereceği silahlar arasında, 30.000 tabanca, 7.000 Taarruz tüfeği, 3000 makineli tüfek ve düzinelerce keskin nişancı tüfeği ve bir milyon mermi bulunuyor.

KırımHaberAjansı .