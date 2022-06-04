Ukrayna'ya kim ne silah gönderdi? Kim ne vaat etti?

Ukrayna, Batı ülkelerinden hala yeterli miktarda silah ve mühimmat alamadığı şikayetinde bulunurken ABD, son olarak Kiev’e savunma amaçlı HIMARS roket sistemleri göndereceğini duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, son olarak Ukrayna ordusuna 700 milyon dolarlık ilave askeri yardıma onay verdi.



Ukrayna'ya verilecek silah listesinde 4 HIMARS roket sistemi ve mühimmatı, 5 topçu atışları tespit radarı, 2 hava gözlem radarı, 4 Mi-17 Sovyet yapımı helikopter, 15 taktik araç, 1000 Javelin anti-tank füzesi, 50 komuta fırlatma ünitesi, 6 bin zırh delici mühimmat ve 15 bin obüs mermisinin yer alıyor.



Eueonews'in aktardığına göre, Joe Biden'in yönetime gelmesinden bu yana ABD, bu son paketle birlikte Ukrayna'ya 5,3 milyar dolarlık askeri yardım yaptı. Bunun 4,6 milyar doları savaşın başlamasından bu yana verildi.



HIMARS sistemlerinin Ukrayna ordusuna belirli ölçüde hassas atış ve Rusları Donbas bölgesinden püskürtme imkanı sağlaması öngörülüyor.



ABD, Ukrayna'ya helikopter ve zırhlı personel taşıyıcılar dışında bin 400 adet uçaksavar sistemi, 5 bin adet Javelin tanksavar füzesi gönderme söz verdi. ABD daha önce Ukrayna'ya 7 bin adet Javelin tanksavar füzesi vermişti. Ukraynalı askerlerin, bu füzeleri Rus tanklarına karşı özellikle etkili bulduğu belirtiliyor.



ABD bunun dışında, 72 adet 155 mm obüs top sistemi, 144 bin top mermisi, 155 mm obüsleri çekmek için 72 taktik araç, 121'den fazla Phoenix Ghost taktik insansız hava sistemi, diğer saha ekipmanı ve yedek parça vermeyi taahhüt etti.



İngiltere



İngiltere, 20 Mayıs'ta yaptığı açıklamada Ukrayna'ya şu ana kadar 528 milyon euro değerinde askeri yardımda bulunmayı taahhüt ettiğini duyurmuştu.



Londra, 120 zırhlı araç, 5 bin 800 adet tanksavar füze, 5 hava savunma sistemi, bin adet füze ile 4,5 ton patlayıcının Ukrayna için öngörülen yardımlar içinde olduğunu duyurdu.



Başbakanı Boris Johnson, elektronik savaş ekipmanları, radar sistemleri göndermenin dışında 22 bine yakın Ukrayna askerine eğitim verildiğini duyurmuştu.



Kanada



Kanada şu ana kadar Ukrayna'ya 193 milyon euro tutarında askeri yardım gönderdi.



Kanada, “M777” howitzers topları ile bunların kullanımı içine 20 bin adet top mermisi ile drone kameraları, tüfekler, mühimmat, yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri, roketatarlar, binlerce el bombası ve iki taktik hava ikmal uçağı gönderdiğini duyurdu.



Almanya



Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Federal Mecliste yaptığı konuşmada Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'ya “Iris-T” tipi hava sistemi sağlayacaklarını bildirdi.



Scholz, "Böylelikle Ukrayna'yı Rus hava saldırılarına karşı büyük bir şehri koruyabileceği duruma getiriyoruz." ifadesini kullandı.



Ukrayna'ya modern radar sistemi vereceklerini aktaran Scholz, Hollanda ile en modern obüsleri de Ukrayna'ya temin edeceklerini dile getirdi.



Almanya'nın Ukrayna'ya silah ve mühimmat vermediğine ilişkin eleştirilere karşı çıkan Scholz, ilk günlerde Ukrayna'nın acil ihtiyaç duyduğu hava ve tank savar füzeleri verdikleri, daha sonra 15 milyon mermi, 100 bin el bombası, 5 binin üzerinde tanksavar mayın, kapsamlı patlayıcı madde, makinalı tüfek ile başka teçhizat ve malzeme sağlandığı bilgisini paylaştı.



Scholz, Ukrayna hükümetinin “Gepard” tipi tankın alınması için Alman savunma sanayisiyle de anlaşma imzaladığını hatırlattı.

Türkiye'nin verdiği SİHA'lar



Türkiye ise Ukrayna'ya Bayraktar SİHA'ları temin ediyor. Bu araçlar Ukrayna'nın savunmasında öne çıkan silahların başında geliyor. Birçok askeri uzman ucuz ama etkili Bayraktar'ların beklenmedik bir başarı sergilediğini belirterek, Türk SİHA'ların özellikle propaganda açısından faydalı olduğu ve Ukrayna halkına moral destek sağladığı görüşünde.



Ukrayna, savaş öncesi 20 adet “TB2” modeli SİHA aldığını duyurmuştu. Kiev, daha sonra Türkiye'den daha fazla TB” SİHA'sı aldığını duyurdu ancak rakam konusuna ise açıklık getirmedi.



İspanya



İspanya, nisan ayında 30 kamyon, birkaç ağır nakliye aracı ve askeri malzeme yüklü 10 küçük araç dahil olmak üzere Ukrayna'ya 200 ton askeri teçhizat gönderdi.



Fransa



Fransa nisan ayı ortalarında, Ukrayna'ya 100 milyon euro değerinde silah ve mühimmat gönderdiğini duyurdu.



Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron daha sonra Ukrayna'ya Milan tanksavar füzeleri ve Sezar topları gönderme vaadinde bulundu.



Senato'da son düzenlenen toplantıda şu ana kadar 6 adet Sezar topu gönderildiği ve sayısı açıklanmayan Mistral uçaksavar füzelerinin sevkiyatının yapıldığı bildirildi



İskandinav ülkeleri



Norveç şu ana kadar Fransız malı 100 adet Mistral uçaksavar füzesiyle, 4 bin adet M72 modeli omuzdan atılan tanksavar bazuka silahı gönderdi.



İsveç, 10 bin adet tanksavar bazuka gönderirken, Finlandiya Kiev'e 2 bin adet tüfek ve 150 bin adet mermiyle, bin 500 adet tanksavar bazuka gönderdiğini duyurdu.



Danimarka ise 2 bin 700 adet tanksavar bazukası gönderdi. Danimarka'nın ayrıca, 300 kilometre menzilli Harpoon gemi savar füze sistemi göndereceği bildirildi.



Ukrayna'nın komşuları



Polonya, şu ana kadar Ukrayna'ya 200'den fazla tank gönderirken, Slovakya ise şu ana kadar 153 milyon dolar değerinde Ukrayna'ya silah ve mühimmat sevkiyatı yaptı.



Baltık ülkeleri



Letonya, Ukrayna'ya 200 milyon euro değerinde Stinger uçaksavar füzeleriyle, mühimmat ve SİHA'lar gönderdi.



Litvanya yetkilileri, Ukrayna'ya yapılan askeri yardımın tam olarak faturasını açıklamazken, yapılan masrafın “on milyonlarca euro” değerinde olduğunu aktardı.



Estonya ise Javelin tanksavar füzeleriyle birlikte diğer gönderilen silah ve mühimmatlarla yapılan yardımın değerini 227 milyon doları bulduğunu aktardı.



Çek Cumhuriyeti ise Ukrayna'ya şu ana kadar 141 milyon euro değerinde silah ve mühimmat yaptığını, bundan sonra da ilave olarak 28 milyon euro tutarında yardımda bulunacağı duyurdu.



Belçika, Ukrayna'ya 5 bin adet tüfek gönderirken, Hollanda 200 adet Stinger füzesi gönderme vaadinde bulundu.

Kaynak: turkrus.com .