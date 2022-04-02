Ukrayna'ya göre 17 bin 800 Rus askeri öldürüldü

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-2 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Rus ordusu 17 bin 800 asker, 143 uçak, 134 helikopter ve 631 tankını kaybetti' denildi.