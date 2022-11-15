Ukrayna'ya atılan Rus füzesi Polonya'ya düştü

Rusya’nın Ukrayna’ya fırlattığı bir seyir füzesinin Polonya topraklarına düştüğü iddia edildi.

Rusya tarafından Ukrayna'yı hedef alan bir seyir füzesinin Polonya topraklarına düştüğü iddia edildi.

Gelişme üzerine Polonya Milli Güvenlik Kurulu olağanüstü toplantıya çağrıldı.

Kırım Haber Ajansı'nın haberine göre füzenin Polonya-Ukrayna sınırındaki Przewodow kasabasına düştüğü belirtildi. Yerel saatle 15.40'ta meydana gelen patlamalar, Ukrayna sınırındaki Lubelskie bölgesinde bulunan Przewodow köyünde hasara neden oldu.

Yerel haber kaynağı Radiozet medya servisi, düşen 2 roketin yarattığı paylama nedeniyle iki kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

POLONYA MİLLİ GÜVENLİK KURULU ACİL TOPLANTIYA ÇAĞRILDI

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'nin, Ulusal Güvenlik ve Savunma İşlerinden Sorumlu Bakanlar Kurulu Komitesi'ni acil toplantıya çağırdığı öğrenildi. Polonya Hükumet Sözcüsü Piotr Müller, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Ulusal Güvenlik Komitesinin toplanacağını duyurdu.

AP, "üst düzey bir ABD istihbarat yetkilisine" atıfta bulunarak, Rus füzelerinin Polonya'yı geçerek iki kişiyi öldürdüğünü bildirdi. Mueller haberler hakkında yorum yapmazken olayı "kriz durum" olarak nitelendirdi.

Patlamanın meydana geldiği Lubelskie bölgesi, Ukrayna sınırında yer alıyor.

QHA .