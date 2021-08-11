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TIMETURK / DÜNYA / Ukrayna uçakları Türkiye'deki yangınlara 856 ton su boşalttı

Ukrayna uçakları Türkiye'deki yangınlara 856 ton su boşalttı

Ukrayna'nın, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye gönderdiği 2 uçağın bugüne kadar 107 uçuşla 856 ton su boşalttığı bildirildi.

3 Saat Önce
2021-08-11 12:55:08
Ukrayna uçakları Türkiye'deki yangınlara 856 ton su boşalttı

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Ukrayna Devlet Acil Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte Muğla'daki yangın bölgelerine 9 uçuşla 72 ton su boşaltıldığı kaydedildi.

Açıklamada, uçakların yangın bölgelerine bugüne kadar 107 uçuş yaptığı ve 856 ton su attığı belirtildi.

Ukrayna, 30 Temmuz'da Türkiye'ye orman yangınlarıyla mücadeleye destek için 2 AN-32 P tipi uçak ile özel destek ekibi göndermişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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