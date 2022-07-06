''Ukrayna, Türkiye'den 3 Rus gemisini soruşturmasını istedi''

Ukrayna'nın, Türkiye'den kendi tahılını taşıdığını iddia ettiği 3 farklı Rus kuru yük gemisini daha soruşturmasını istediği ortaya çıktı.

Ukrayna, Rusya'nın kendi tahılını taşıdığını iddia ettiği Rus bandıralı 3 gemiyi daha incelemesini önceden Türkiye'den talep etti. Reuters'ın haberine göre, Ukrayna'daki başsavcılık, 13 Haziran tarihli bir mektupta, Türkiye'nin Adalet Bakanlığı'ndan, Ukrayna topraklarından çalındığı iddia edilen tahılın nakliyatına karıştığından şüphelendiği 3 gemi hakkında araştırma yapmasını ve kanıt sunmasını istedi.

Mektupta, gemilerin Kırım'ın Sivastopol'deki ana tahıl terminalinden nisan ve mayıs aylarında hareket ettiği belirtiliyor.

GEMİLER RUS DEVLETİNE BAĞLI ŞİRKETE AİT

Mikhail Nenashev, Matros Pozynich ve Matros Koshka isimli 3 kuru yük gemisi de AB'nin yaptırım uyguladığı ve Rus devletine ait United Shipbuilding Corporation'ın altında faaliyet gösteren bir şirkete ait.

Ayrıca, Herson kentinden çalınan tahılların da bu gemilerde taşındığı iddia ediliyor. Rusya'nın Herson'da kurduğu yönetimin başkan yardımcısı olan Kirill Stremousov, Türkiye'ye veya Orta Doğu'ya yapılan herhangi bir sevkiyat hakkında bilgisi olmadığını söyledi.

GEMİLERİN TÜRKİYE'YE DE OLAN YOLCULUKLARI

Kiev'in Ankara ile paylaştığı gemilerden Mikhail Nenashev, kayıtlara göre 14-16 Haziran tarihlerinde Sivastopol'deki tahıl terminalindeydi. Gemi takip sitelerine göre, Mikhail Nenashev 8 gün sonra İskenderun'a ulaştı. Bosphorus Observer'ın başkanı Yörük Işık tarafından sağlanan fotoğraf ve videolar, liman vinçlerinin Dörtyol'daki MMK Limanı'nda 27 Haziran'da Mikhail Nenashev'den altın renkli tahıl benzeri yüklerin kamyonlara aktarıldığını gösteriyor.

Bir defasında geminin Derince Limanı'na 27 bin ton buğday bıraktığı belirtiliyor. Derince Limanı “tahıl taşıyan Rus gemisi” ağırladıklarını kabul etse de daha fazla yorumda bulunmadı.

Diğer gemilerden Matros Pozynich ve Matros Koshka, en az 3 defa Sivastopol'deki tahıl terminaline uğradı. Bu yolculukların bazılarında gemiler sonra Suriye'ye gitti.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna, Rusya'yı işgalin başlangıcından bu yana tahıl çalmakla suçluyor, Rusya ise iddiaları reddediyor. Ukraynalı yetkililer, ülkelerinin yaklaşık 400 bin ton tahılının Rusya tarafından çalınıp satıldığını iddia ediyor. Bunun yaklaşık 150 bin tonluk kısmının Suriye'ye gönderildiği öne sürülüyor.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Ukrayna'nın kendi tahılını taşıdığını iddia ettiği ve Karasu yakınlarına gelen Rus bandıralı Zhibek Zholy yük gemisine, ülkesinin isteği üzerine Türkiye'nin el koyduğunu ileri sürmüştü. Bodnar ayrıca 13 Rus gemisiyle ilgili bilginin Türkiye ile paylaşıldığını belirtmişti.

United Shipbuilding Corporation'ın yakın zamanda işgal edilen Ukrayna topraklarından tahıl taşıdığı tespit edilirse Ukrayna'nın eli Rusya'ya karşı