Ukrayna-Türkiye askeri istihbarat iş birliği

Ukrayna Askeri İstihbarat Başkanı Kırılo Budanov, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunarak Genelkurmay İstihbarat Başkanı Korgeneral Rafet Dalkıran ile bir araya geldi.

Ukrayna ile Türkiye askeri istihbarat iş birliğini artırmaya hazırlanıyor. Ukrayna Askeri İstihbarat Başkanı Kırılo Budanov, Türkiye Genelkurmay İstihbarat Başkanı Korgeneral Rafet Dalkıran ile bir araya geldi. Görüşmede taraflar iki ülkenin istihbarat birimleri arasındaki iş birliğini derinleştirme konusunda anlaştı.

Ukrayna ve Türkiye askeri istihbarat işbirliği

Ukrayna Askeri İstihbarat Başkanı Kırılo Budanov, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunarak Genelkurmay İstihbarat Başkanı Korgeneral Rafet Dalkıran ile bir araya geldi. Ukrayna Askeri İstihbarat basın servisinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede taraflar dünyadaki, Karadeniz bölgesindeki ve Ukrayna çevresindeki durumu ele alarak her iki ülkenin ulusal güvenliğine yönelik mevcut ve gelecekteki tehditleri, tehdit kaynaklarının tırmanma risklerini ve riskleri etkisizleştirme önlemlerini konuştu. Ayrıca tarafların, Ukrayna ve Türkiye askeri istihbarat servisleri arasındaki iş birliğini derinleştirme ve yoğunlaştırma konusunda anlaştığı aktarıldı.

KırımHaberAjansı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.