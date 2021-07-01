Ukrayna, Türk SİHA'ları ile Rusya'ya ''gözdağı'' verdi

Bayraktar dronelarına sahip Ukrayna ordusu, Türkiye yapımı SİHA'larla tatbikat düzenledi.

ABD stratejik savaş uçağı ve İngiliz savaş gemisiyle yaşanan tansiyonun ardından bölgedeki gerilim artıyor.

Ukrayna Ordusu envanterindeki Bayraktar TB2 SİHA, Türkiye dahil 30'dan fazla ülkenin katılımıyla Karadeniz'de başlayan Sea Breeze2021 tatbikatında görüntülendi.

Ukrayna'nın Türkiye yapımı ileri teknoloji TB2'yi ilk defa bu büyüklükteki bir tatbikatta kullandığı belirtildi.

Öte yandan Ukrayna Savunma Bakanlığı da Karadeniz'de devam eden Ukrayna-ABD ortak askeri tatbikatı "Sea Breeze-2021” hakkında açıklama yaptı.

Ukraynalı askerlerin Gürcistan, Moldova ve ABD'li deniz piyadeleriyle eğitim aldıkları bilgisine yer verilen açıklamada, "3 aşamalı yapılan taktik eğitimde, askerler kuşatma, pusu ve kritik askeri noktaların ele geçirilmesine yönelik çalışmalar yaptı." denildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.