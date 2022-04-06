Ukrayna taarruza geçti! Rusya’nın Kursk kentine ateş açıldı

Gelen son dakika haberine göre, Rusya'nın Kursk kentine Ukrayna'dan ateş açıldığı öne sürüldü.

Rusya'nın Kursk kentine Ukrayna'dan ateş açıldığı öne sürüldü. Kursk Valiliği'nden yapılan açıklamada "Dün Sucan Bölgesinde Rus Sınır Muhafızlarına ateş açıldı. Can kaybı yok" denildi.

Rusya'nın Kursk bölgesinin valisi Roman Starovoit, Ukrayna sınırında bulunan Kursk kentindeki sınır muhafızlarına ateş açıldığını söyledi. Staravoit, "Dün, yani 5 Nisan'da Sudzhansky bölgesindeki sınır muhafızlarımıza havan saldırısı düzenlemeye çalıştılar. Rus sınır muhafızları ateşe karşılık verdi... Bizim tarafımızda hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadı" açıklamasında bulundu.

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