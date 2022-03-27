Ukrayna: Şoygu kalp krizi geçirdi

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgal girişimi ve saldırılarının ardından bir ay geçti. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, savaşın başındaki birkaç defa çıktığı medya ve kameraların karşısına uzun bir süredir geçmedi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, konuya ilişkin, “1 hafta içinde güçlü ataklar yaptık. Rusya'nın Savunma Bakanı Şoygu bir yerlerde kayboldu. 16 bin ölü Rus askerleri arasında komutanlar da var. Bunlar ne için öldüler? Kime ne fayda sağladı..” dedi. Ayrıca, Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı Geraşçenko, Şoygu'nun kalp krizi geçirdiğini kaydetti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ilk gününden bu yana Rus propaganda medyasında boy gösteren Rusya Devlet Başkanı Putin ve Savunma Bakanı Şoygu bir süredir kameraların karşısına geçmiyor. Yaklaşık 12 gündür bulunduğu yer açıklanmayan Şoygu, Putin'in başkanlığındaki Güvenlik Konseyi'ne katılmıştı.

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşçenko, konuya ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Şoygu kalp krizi geçirdi. Bu nedenle Mart ayı ortasından beri kamuoyu önüne çıkmadı” duyurusunu yaptı. Ukrayna tarafı da bu iddiaları bir adım öteye götürerek, Şoygu'nun bir hastanede tedavi altında tutulduğunu iddia etti.

ZELENSKIY: SAVUNMA BAKANI ŞOYGU BİR YERLERDE KAYBOLDU

Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun ortadan kaybolduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Zelenski, “1 hafta içinde güçlü ataklar yaptık. Rusya'nın Savunma Bakanı Şoygu bir yerlerde kayboldu. 16 bin ölü Rus askerleri arasında komutanlar da var. Bunlar ne için öldüler? Kime ne fayda sağladı? Bir hafta içinde 18 insani koridor açıldı ve bunlarla 37 bin 606 kişi kurtarıldı. Bunlardan 26 bin 477'si Mariupol'den Zaparijjya'ya geçenler. Ruslar Mariupol'de bizim insanlarımızı kullanarak kentte yardımları kendileri yapıyormuş gibi gösteriyorlar. İşgalcilerin yaptıkları hakkında bilgi vermeye devam edeceğim. Tüm dünyanın Rusya'nın Ukrayna'da neler yaptığını bilmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

KırımHaberAjansı .