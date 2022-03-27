DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Katar: Rus gazına alternatif bulmak çok zor
Ukrayna: Şoygu kalp krizi geçirdi
Ukrayna: Rus birlikleri Kiev’den geri püskürtüldü
Lviv Belediye Başkanı: Rusya Lviv'i vurarak Biden'a merhaba dedi
Erdoğan çiftçilerle buluştu: Kırmızı et ihtiyacına yerli çözüm
Altılı masanın ikinci buluşma yeri belli oldu
Osmaniye'de kaza; 1 polis memuru hayatını kaybetti, 3 yaralı
Soylu: PKK defterini kapattık
Binali Yıldırım: Deliler gibi ekin, dağı taşı ekin
İstanbul Boğazı'nda mayını gören kaptan konuştu
Silahlı Ermeni çetelerden Azerbaycan askerlerine saldırı
Rusya: Biden tedavi olsa iyi olur
Türk yatırımcısı neden kripto parayı tercih ediyor?
'Bosna Kasabı' Radovan Karadzic’in avukatının Bosna Hersek’e girmesine izin verilmedi
Hakan Çalhanoğlu: Hedefimiz İtalya ile final oynamaktı

TIMETURK / DÜNYA / Ukrayna: Şoygu kalp krizi geçirdi

Ukrayna: Şoygu kalp krizi geçirdi

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgal girişimi ve saldırılarının ardından bir ay geçti. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, savaşın başındaki birkaç defa çıktığı medya ve kameraların karşısına uzun bir süredir geçmedi.

50 Dakika Önce
2022-03-27 00:44:47
Ukrayna: Şoygu kalp krizi geçirdi

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, konuya ilişkin, “1 hafta içinde güçlü ataklar yaptık. Rusya'nın Savunma Bakanı Şoygu bir yerlerde kayboldu. 16 bin ölü Rus askerleri arasında komutanlar da var. Bunlar ne için öldüler? Kime ne fayda sağladı..” dedi. Ayrıca, Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı Geraşçenko, Şoygu'nun kalp krizi geçirdiğini kaydetti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ilk gününden bu yana Rus propaganda medyasında boy gösteren Rusya Devlet Başkanı Putin ve Savunma Bakanı Şoygu bir süredir kameraların karşısına geçmiyor. Yaklaşık 12 gündür bulunduğu yer açıklanmayan Şoygu, Putin'in başkanlığındaki Güvenlik Konseyi'ne katılmıştı.

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşçenko, konuya ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Şoygu kalp krizi geçirdi. Bu nedenle Mart ayı ortasından beri kamuoyu önüne çıkmadı” duyurusunu yaptı. Ukrayna tarafı da bu iddiaları bir adım öteye götürerek, Şoygu'nun bir hastanede tedavi altında tutulduğunu iddia etti.

ZELENSKIY: SAVUNMA BAKANI ŞOYGU BİR YERLERDE KAYBOLDU

Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun ortadan kaybolduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Zelenski, “1 hafta içinde güçlü ataklar yaptık. Rusya'nın Savunma Bakanı Şoygu bir yerlerde kayboldu. 16 bin ölü Rus askerleri arasında komutanlar da var. Bunlar ne için öldüler? Kime ne fayda sağladı? Bir hafta içinde 18 insani koridor açıldı ve bunlarla 37 bin 606 kişi kurtarıldı. Bunlardan 26 bin 477'si Mariupol'den Zaparijjya'ya geçenler. Ruslar Mariupol'de bizim insanlarımızı kullanarak kentte yardımları kendileri yapıyormuş gibi gösteriyorlar. İşgalcilerin yaptıkları hakkında bilgi vermeye devam edeceğim. Tüm dünyanın Rusya'nın Ukrayna'da neler yaptığını bilmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

KırımHaberAjansı .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş