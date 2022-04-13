DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Oksimetre nedir, ne işe yarar, kan ölçüm değeri kaç olmalı?
Kamyon kayalıklara çarptı: 17 ölü
Garanti Bankası BES iptali nasıl yapılır? Garanti Bankası BES iptali telefon numarası | BES nasıl iptal edilir?
Pazartesi günü İstanbul'da kar yağacak mı? Pazartesi Kar hangi illerde nerelerde yağacak?
Huawei MateBook 16, Türkiye'de ön satışa sunuldu
Mahkum Cemre diziden mi ayrılıyor? Cemre öldü mü? Mahkum avukat Cemre diziden mi çıkıyor?
Paşinyan'dan Türkiye açıklaması
ABD, Türkiye'ye F-16 satacak mı? Bakan Akar yanıtladı
Avukatı duyurdu: Kılıçdaroğlu Man Adası davasını kazandı
Putin'e bir tepki de judocu arkadaşından: Korkakça hareketler!
Ümitcan Uygun kaç yıl hapis cezasına çarptırıldı? Ümitcan Uygun'a kaç sene ceza verildi? Ümitcan Uygun müebbet mi yatacak?
Akşener: TÜFE'ye göre emeklilere 2.860 lira ikramiye verilmesi gerekiyor
Ümitcan Uygun kaç sene hapis cezası aldı? Ümitcan Uygun'a kaç yıl ceza verildi? Ümitcan Uygun cezaevinden ne zaman çıkacak?
'Hakim ve savcı yardımcılığı'nın detayları belli oldu
Gökhan Özen hakkında yakalama kararı

İSTANBUL

19:48:00

İftar vakti

BURSA

19:47

04:53
19:47
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:31

04:39
19:31
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:14

04:22
19:14
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:57

04:05
18:57
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:45

04:01
18:45
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:48:00

İftar vakti

ANKARA

19:31

04:39
SAHUR
19:31
İFTAR

TIMETURK / DÜNYA / Ukrayna son Rus askeri kayıplarını açıkladı

Ukrayna son Rus askeri kayıplarını açıkladı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-13 Nisan döneminde 19 bin 800 asker, 158 uçak, 143 helikopter ve 739 tankını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Mariupol’de 1026 Ukrayna askerin teslim olduğunu bildirdi.

1 Saat Önce
2022-04-13 11:34:09
Ukrayna son Rus askeri kayıplarını açıkladı

Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun 19 bin 800 asker, 158 uçak, 143 helikopter ve 739 tankını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-13 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 19 bin 800 asker öldürüldü, Ruslara ait 158 uçak, 143 helikopter, 739 tank, 1964 zırhlı araç, 358 top, 115 roketatar sistemi ve 64 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri, 1429 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 132 insansız hava aracını da kaybetti.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı: Mariupol'de 1026 Ukrayna askeri teslim oldu

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Mariupol'de 1026 Ukrayna askerinin silah bırakarak teslim olduğunu ileri sürdü.

Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin bilgi verdi.

Mariupol şehrinde Ukrayna askerlerinin teslim olduğunu savunan Konaşenkov, “Mariupol'de İlyiç Metalurji tesisi alanında, Rus askeri birlikleri ve (sözde) Donetsk Halk Cumhuriyeti güçlerinin başarılı eylemleri sonucunda 36. Deniz Tugayı'na bağlı 1026 Ukrayna askeri, gönüllü olarak silah bıraktı ve teslim oldu. Askerler arasında 162 subay ve 47 kadın asker de bulunuyor." ifadesini kullandı.

Konaşenkov, yaralı olan 151 Ukrayna askerine acil müdahalede bulunulduğunu ve tedavileri için Mariupol hastanesine gönderildiğini ileri sürdü.

Gece boyunca denizden ve havadan yüksek hassasiyetli roketlerle Sadovoe ve Çudnov yerleşim birimleri yakınlarında Ukrayna ordusunun 2 büyük roket ve top deposunun yok edildiğini iddia eden Konaşenkov, Mirgorod askeri hava üssünde, 2'si Mi-24 ve 2'si Mi-8 olmak üzere, 4 askeri helikopterin vurulduğunu öne sürdü.

Rus hava kuvvetlerinin Ukrayna'ya ait 46 askeri nesneyi yok ettiğini ileri süren Konaşenkov, roket ve topçu birliklerinin teknik araçlar, komuta merkezi ve cephaneliklerden oluşan 693 hedefi vurduğunu iddia etti.

Konaşenkov, “Bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 130 uçak, 103 helikopter, 244 hava savunma füze sistemi, 447 insansız hava aracı, 2 bin 169 tank ve zırhlı araç, 243 çok namlulu roketatar, 931 obüs ve havan topu, 2 bin 76 özel askeri araç yok edildi.” diye konuştu.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş