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Ukrayna: Son 24 saatte Ruslara ait 2 uçak ve 5 helikopter düşürüldü

Ukrayna ordusunun son 24 saatte Rus ordusuna ait 2 uçak, 5 helikopter ve bir insansız hava aracını düşürdüğü açıklandı.

2 Saat Önce
2022-03-06 00:41:00
Ukrayna: Son 24 saatte Ruslara ait 2 uçak ve 5 helikopter düşürüldü

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkeye hava saldırısı gerçekleştiren 2 uçak düşürüldü.

Uçaklardan atlayan pilotlardan 3'ü esir alındı, biri ölü ele geçirildi. Ukrayna askerleri, Rus ordusuna ait 5 helikopter ve bir insansız hava aracını da vurarak imha etti. AA

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