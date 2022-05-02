DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Burak Sergen: Her şeye karşı çıkmak muhaliflik değil
Adı Sevgi 8.bölüm izle Atv | Adı Sevgi yeni bölüm (8.bölüm) tek parça full Hd izle | Adı Sevgi yayınlandı mı?
Kayısı çekirdeği ihracatından 5,2 milyon dolarlık gelir
Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na tepki
3600 ek gösterge düzenlemesinde gözler 10 Mayıs'taki toplantıda
Yargı 31. bölüm izle | Yargı son bölüm ne zaman? Yargı 31.bölüm neden yok?
Akar: Yunanistan inatla provokatif eylemlerini sürdürüyor
İslam Memiş yatırımcıları uyardı: Mayıs-Temmuz aralığını oldukça riskli görüyorum
Kantaron yağı neye faydası var? Sarı ve kırmızı kantaron nedir ne işe yarar? Kantaron çayı ne işe yarar?
İspanya'da telefon dinleme skandalı
İslam'ı seçen Japon Akademisyen: Allah'ın dilemediği hiçbir şey gerçekleşmez
Akşener'den İstanbul ve Ankara örneği
Bakan Özer'den 'Köy yaşam merkezleri' açıklaması
Ukrayna: Son 24 saatte 300 Rus askeri daha öldürüldü
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan bayram mesajı

TIMETURK / DÜNYA / Ukrayna: Son 24 saatte 300 Rus askeri daha öldürüldü

Ukrayna: Son 24 saatte 300 Rus askeri daha öldürüldü

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-2 Mayıs dönemindeki kayıplarına ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun son 24 saatte 300 askerini daha kaybettiğini duyurdu.

3 Saat Önce
2022-05-02 11:45:09
Ukrayna: Son 24 saatte 300 Rus askeri daha öldürüldü

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun yaklaşık 23 bin 800 asker, 194 uçak, 155 helikopter ve 1048 tank kaybettiğini bildirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-2 Mayıs dönemindeki kayıplarına ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun son 24 saatte 300 askerini daha kaybettiğini duyurdu.

Açıklamada, "Rus ordusu, toplamda 23 bin 800 asker kaybetti ve 194 uçak, 155 helikopter, 1048 tank, 2 bin 519 zırhlı araç, 459 top, 152 roketatar sistemi ve 80 hava savunma sistemi imha edildi." ifadeleri kullanıldı.

Rus güçleri 1824 araç, 8 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 271 insansız hava aracını da yitirdi.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş