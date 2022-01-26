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Ukrayna: Sivil nüfus için toplu tatbikatlar yapılacak

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, sivil nüfus için olası bir acil duruma yönelik toplu tatbikatlar düzenlemeyi planlıyor.

2 Saat Önce
2022-01-26 21:40:19
Ukrayna: Sivil nüfus için toplu tatbikatlar yapılacak

Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastyrsky ülkedeki bazı yetkililerle bir araya geldi.

Monastyrsky, toplantıda yaptığı açıklamada, “Ukrayna İçişleri Bakanlığı, sivil nüfus için olası bir acil duruma yönelik toplu tatbikatlar düzenleyecek. Tatbikatlar ülkenin farklı bölgelerinde gerçekleştirilecek. Ukrayna'nın yerleşim yerlerindeki sivil güvenlik sistemlerinin işleyişi de kontrol edilecek.” ifadelerini kullandı. .

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