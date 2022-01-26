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Ukrayna sınırında Rus tatbikatı!

Rusya'nın, Ukrayna sınırına yakın Rostov bölgesinde askeri tatbikat düzenleyeceği bildirildi.

56 Dakika Önce
2022-01-26 20:23:03
Ukrayna sınırında Rus tatbikatı!

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin Güney Askeri Bölgesi'nin bazı askeri birlikleri, tatbikat için Rostov bölgesindeki poligonlara sevk edildi.

Tatbikatlarda, askeri birliklerin uzun mesafelere hareket etme hazırlığı ölçülecek.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun ocak ve şubat aylarında "sorumlu" olduğu tüm bölgelerde seri askeri tatbikatlar düzenleyeceğini daha önce açıklamıştı. AA .

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