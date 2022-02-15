DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Murat Ağırel ve Barış Pehlivan serbest bırakıldı
Ukrayna Savunma Bakanlığına siber saldırı!
Öğretmenin 'cinsel istismar' suçundan 110 yıl hapsi istendi
10 kız öğrencisini taciz ettiği öne sürülen okul müdürü tutuklandı
Fastjel nedir? Fastjel ne için kullanılır?
Bingöl Valiliğinden ‘köylülere işkence’ iddiasına ilişkin açıklama
EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? EKPSS yerleştirme sonuçları sorgulama
ABD’den sonra İsrail de Ukrayna'daki büyükelçiliğini Lviv'e kaydırıyor
Altın yeniden düşüyor! Altın neden düştü? Altın ne kadar olur?
Temel parçacık 'nötrino'nun en küçük kütlesi bulundu
EXXEN CANLI: Sporting Lizbon - Manchester City
Bakan Akar'dan sağlık durumu paylaşımı
Manchester United - Brighton maçı canlı! CANLI
Baba dizisi Sevil Öztürk kimdir? Sevil Öztürk'ü hangi oyuncu oynuyor? Baba dizisi Sevil'in gerçek adı ne?
PSG - Real Madrid maçını donmadan HD olarak canlı izle! CANLI

TIMETURK / DÜNYA / Ukrayna Savunma Bakanlığına siber saldırı!

Ukrayna Savunma Bakanlığına siber saldırı!

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin internet siteleri ve Privatbank ile Oşadbank'ın internet bankacılığı sistemleri siber saldırıya uğradı.

37 Dakika Önce
2022-02-15 21:43:35
Ukrayna Savunma Bakanlığına siber saldırı!

Ukrayna Stratejik İletişim Merkezinden yapılan açıklamada, saldırının arkasında Rusya'nın olabileceği iddia edildi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin internet sitelerinin siber saldırıya uğradığı, saldırı nedeniyle Privatbank ile Oşadbank'ın internet bankacılık servislerinin de sorun yaşadığı aktarıldı.

Ukrayna'da 14 Ocak'ta da Dışişleri Bakanlığının da aralarında bulunduğu bazı bakanlıkların internet siteleri siber saldırıya uğramıştı. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş