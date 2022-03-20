'Ukrayna savaşı utanç verici bir bataklığa dönüştü!'

Ukrayna savaşının utanç verici bir bataklığına dönüştüğünü öne süren Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Putin'in istihbarat şeflerinden birini ev hapsine aldığını öne sürdü.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 25. gününde saldırılar sürerken, Batı basınında çıkan haberlerde ise savaş alanındaki olumsuz gelişmeler Moskova'daki huzursuzluğu her geçen gün artırdığı dikkat çekiliyor.

Amerikanın önde gelen gazatelerinden Wall Street Journal gazetesinde dün yayımlanan bir haberde, Ukrayna savaşının utanç verici bir bataklığa dönüştüğünü öne sürerek, Putin'in ülkenin önde gelen istihbarat şeflerinden birini ev hapsine aldığını öne sürüldü.

ABD'li yetkililerden alıntı yapan Wall Street Journal, Rusya'daki istihbarat ve savunma liderleri arasında Ukrayna'daki savaşın uzaması ve istenilen başarının bir türlü elde edilememesi yüzünden suçlama yarışının başladığını duyurdu.

Gazete ayrıca haberinde, Moskova'nın Ukrayna ile ilgili birimin "FSB" teşkilatına bağlı komutanını ev hapsine aldığını gösterdiğini de bildirdi.

Rus istihbarat servisleri

içindeki anlaşmazlıklar

Amerikan gazetesinin haberine göre, bir ABD'li yetkili, 24 Şubat 2022'de Ukrayna'nın işgaline hazırlanmaktan sorumlu iki ana hükümet birimi olan FSB ile Rusya Savunma Bakanlığı arasında bir anlaşmazlık çıktığını söyledi.

CIA Direktörü William Burns, Mart 2022'de daha önce Putin'in Ukrayna'nın başkenti Kiev'i iki gün içinde ele geçirmeyi planladığını ve Rus liderin Ukraynalılardan çok az direniş beklediğini öne sürmüştü.

Bunun yerine, Rus kuvvetleri şiddetli Ukrayna karşı saldırıları ile karşı karşıya kaldı ve artan kayıplar arasında kara ilerlemesini durdurdu. Ukrayna hükümeti dört Rus generalin öldürüldüğünü duyurdu. Bazı ABD hükümet hesapları, çatışmalarda 7.000 kadar Rus askerinin öldürüldüğünü tahmin ediyor, ancak yetkililer bu tahminlerin doğrulanmadığı konusunda uyarıyor.

Gazete, soruşturma altında olduğu ve ev hapsinde tutulduğu belirtilen FSB görevlisinin, Operasyonel Bilgi Servisi ve Uluslararası İletişim olarak da bilinen istihbarat teşkilatının Beşinci Servisi başkanı Albay General Sergei Beseda olduğu öğrenildi. .