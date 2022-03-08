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TIMETURK / DÜNYA / Ukrayna savaşı sonrası Asya'dan Bayraktar SİHA'lara büyük ilgi

Ukrayna savaşı sonrası Asya'dan Bayraktar SİHA'lara büyük ilgi

Rusya-Ukrayna arasındaki savaşla gündeme gelen Bayraktar insansız hava araçlarına Asya pazarında da ilgi olduğu belirtiliyor.

2 Saat Önce
2022-03-08 15:27:37
Ukrayna savaşı sonrası Asya'dan Bayraktar SİHA'lara büyük ilgi

Nikkei Asia'ya konuşan Bayraktar Savunma CEO'su Haluk Bayraktar, Ukrayna savaşı sonrasında SİHA'lara Asya'dan ilgi olduğunu söyledi.

"Çin, Asya'daki pek çok komşusuna SİHA satışı konusunda istekli olmayacak ve biz bu ülkelere iyi bir seçenek sağlıyoruz" diye konuşan Haluk Bayraktar, "Asya ülkeleri ürünlerimize çok ilgi gösteriyorlar" dedi.

Uçak gemilerinden ve helikopter pisti olan gemilerden kalkıp inebilecek üçüncü nesil SİHA TB-3 üzerinde çalıştıklarını hatırlatan Bayraktar, TB-3'ü bu yıl kullanıma sunmayı planladıklarını belirtti.

TB-3'ün Japonya'nın Izumo sınıfı destroyerlerindeki platformları için uygun olacağını da ifade eden Bayraktar, "Japonya bu silahlı İHA'lardan mümkün olan en kısa zamanda edinmeli" dedi. .

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