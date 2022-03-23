Ukrayna saldırısı sonrası kapanan Rus borsası yarın kısıtlı olarak açılıyor

Rusya Merkez Bankası, Ukrayna işgalinin başlamasının bir gün ardından 25 Şubat'ta işleme kapanan Rusya borsasında bazı hisselerin kısıtlı olarak yarın yeniden işleme açılacağını açıkladı.