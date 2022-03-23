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Ukrayna saldırısı sonrası kapanan Rus borsası yarın kısıtlı olarak açılıyor

Rusya Merkez Bankası, Ukrayna işgalinin başlamasının bir gün ardından 25 Şubat'ta işleme kapanan Rusya borsasında bazı hisselerin kısıtlı olarak yarın yeniden işleme açılacağını açıkladı.

42 Dakika Önce
2022-03-23 15:59:12
Ukrayna saldırısı sonrası kapanan Rus borsası yarın kısıtlı olarak açılıyor

Açıklamaya göre aralarında Sberbank SBER.MM, VTB VTBR.MM, Rosneft ROSN.MM ve Gazprom'un GAZP.MM da bulunduğu 33 büyük şirketin hissesi Türkiye saati ile 09:50-13:00 arasında görecek.

Hisselerde açığa satış yapılamayacak.

Kaynak: Reuters .

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