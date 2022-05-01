DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Erdoğan: Yarı uçak gemimiz denizde, şimdi tamını yapacağız
Erbil'e üst üste roket saldırısı
Londra'nın Trafalgar Meydanı'nda iftar rekoru
Ümraniyespor tarihinde ilk kez Süper Lig'de
Zelenskiy: Azovstal fabrikasından sivillerin tahliyesi başladı
Van Gölü'ndeki Çarpanak Adası'na fotoğrafçı akını
Nesli tükenen Asya çitası 3 yavru doğurdu
Ukrayna: Rusya yüz binlerce ton tahıl çaldı
Polis helikopterini çeken sürücülere ceza
'Teravih Treni' oyunu İngiltere'ye uzandı
Kardeşlerim 50. bölüm izle Atv | Kardeşlerim 50 bölüm izle youtube | Kardeşlerim son bölüm tek parça full HD izle
Çavuşoğlu: Latin Amerika, Türk İHA/SİHA'larını yakından takip ediyor
Lale soğanları; en büyük müşterisi Rusya
İstanbul'da 1 Mayıs; 192 kişi gözaltına alındı
MKE Ankaragücü tekrar Süper Lig'de

TIMETURK / DÜNYA / Ukrayna: Rusya yüz binlerce ton tahıl çaldı

Ukrayna: Rusya yüz binlerce ton tahıl çaldı

Ukrayna Tarım Bakan Yardımcısı Taras Visotski, Rusya'nın 'yüz binlerce ton' tahıl çaldığını öne sürdü.

2 Saat Önce
2022-05-01 19:35:55
Ukrayna: Rusya yüz binlerce ton tahıl çaldı

Visotski dün yaptığı açıklamada, istila altındaki topraklarda depolanan 1,5 milyon ton tahılın çoğunun Rus kuvvetleri tarafından çalınmasından da korktuğunu söyledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı da perşembe yaptığı açıklamada, Moskova'yı istila ettiği topraklardaki tahılı çalmakla suçlamış ve bu faaliyetlerin küresel gıda güvenliğini tehdit ettiğini iddia etmişti.

Tarım Bakanı Mikola Soliski ise tahıl hırsızlığının son iki haftada arttığını savunmuştu:

Bunu istila altındaki bölgedeki birçok silo sahibinden bizzat duyuyorum. Bu düpedüz soygun. İstila altındaki toprakların her yerinde meydana geliyor.

Soliski, böyle bir durumun, kontrol altında olmayan bölgelerde gıda sorunu yaratabileceğini söylemişti:

Yakında güneyde buğday hasadı olacak. Ancak bu durumdaki çiftçiler, 'İşte traktörün anahtarları. İstersen git kendin topla' diyebilir.

Öte yandan bu tür bilgilerin nereden geldiğini bilmediğini öne süren Kremlin, Ukrayna'nın suçlamalarını kabul etmiyor.

Ukrayna'da tahıl hasadı geçen yıl 86 milyon tona ulaşmıştı. Tarım Bakanlığı, bu yılki hasada dair bir tahminde bulunmuyor. Ancak analistler rekoltenin 41,4 milyon tona kadar düşebileceğini düşünüyor.

Kaynak: Independent Türkçe

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş