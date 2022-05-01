Ukrayna: Rusya yüz binlerce ton tahıl çaldı

Ukrayna Tarım Bakan Yardımcısı Taras Visotski, Rusya'nın 'yüz binlerce ton' tahıl çaldığını öne sürdü.

Visotski dün yaptığı açıklamada, istila altındaki topraklarda depolanan 1,5 milyon ton tahılın çoğunun Rus kuvvetleri tarafından çalınmasından da korktuğunu söyledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı da perşembe yaptığı açıklamada, Moskova'yı istila ettiği topraklardaki tahılı çalmakla suçlamış ve bu faaliyetlerin küresel gıda güvenliğini tehdit ettiğini iddia etmişti.

Tarım Bakanı Mikola Soliski ise tahıl hırsızlığının son iki haftada arttığını savunmuştu:

Bunu istila altındaki bölgedeki birçok silo sahibinden bizzat duyuyorum. Bu düpedüz soygun. İstila altındaki toprakların her yerinde meydana geliyor.

Soliski, böyle bir durumun, kontrol altında olmayan bölgelerde gıda sorunu yaratabileceğini söylemişti:

Yakında güneyde buğday hasadı olacak. Ancak bu durumdaki çiftçiler, 'İşte traktörün anahtarları. İstersen git kendin topla' diyebilir.

Öte yandan bu tür bilgilerin nereden geldiğini bilmediğini öne süren Kremlin, Ukrayna'nın suçlamalarını kabul etmiyor.

Ukrayna'da tahıl hasadı geçen yıl 86 milyon tona ulaşmıştı. Tarım Bakanlığı, bu yılki hasada dair bir tahminde bulunmuyor. Ancak analistler rekoltenin 41,4 milyon tona kadar düşebileceğini düşünüyor.

Kaynak: Independent Türkçe