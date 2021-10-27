Ukrayna, Rusya yanlısı ayrılıkçıları Türk SİHA'sıyla vurdu

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Donbas'ta Rus yanlısı ayrılıkçıların kullandığı bir obüsü Bayraktar TB2 SİHA ile vurma görüntülerini paylaştı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, envanterinde bulunan Bayraktar TB2 SİHA'lar ile Donbass'ta bulunan Rus yanlısı ayrılıkçı güçleri ilk kez vurdu.

Ukrayna medyasında yer alan haberlere göre Ukrayna'ya ait Bayraktar TB2 SİHA'lar, Donbass'ta bulunan Granitnoye köyündeki Rus yanlısı ayrılıkçı güçlere ait topçu bataryasını hedef aldı.

Ukraynalı Blogger Roman Donik tarafından aktarılan video ve bilgilere göre Ukrayna'ya ait Bayraktar TB2 SİHA'dan yapılan atış 15 km'yi aşan uzaklıktan (maksimum mesafe) icra edildi. Donik'e göre TB2'lerin kullanılma sebebi sahada bulunan sivil ve askeri personelin hayatını olabildiğince hızlı şekilde güvenceye almaktı.

Bunun için ise derhal bir Bayraktar TB2 SİHA havalandı. Daha sonra topçu bataryası tespit edildi ve Bayraktar'dan atılan füze ile imha edildi. Donik, Rus yanlısı ayrılıkçı güçlere ait topçu bataryalarının konvansiyonel yöntemlerle tespit edilemediği için TB2 kullanıldığını da kaydetti.

D-30 Obüsü İmha Edildi

Donik, ilk atışın ardından bir TB2'nin daha havalandığını ve topçu bataryasını imha ettiğini belirtti. Rus yanlısı güçler ise pozisyonlarını bırakarak kaçtı.

Paylaşılan bir diğer bilgiye göre ise Ukraynalı güçlerin Bayraktar TB2 SİHA ile hedef aldığı topçu bataryası Minsk Anlaşmaları kapsamında yer alan geri çekilme menzilini ihlal ediyordu ve aynı zamanda Ukrayna'ya ait köyleri de hedef alıyordu.

Kaynaklar tarafından paylaşılan videoda Rus yanlısı ayrılıkçı güçlere ait bir adet 122mm D-30 obüsünün imha edildiği görülebiliyor.

Bayraktar TB2 SİHA'nın Donbass'ta ilk kez kullanılması emrini ise bizzat Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valery Zaluzhny verdiği aktarılıyor.

Teyit Geldi

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ise Bayraktar TB2 SİHA'ların Donbass'ta ilk kez kullanıldığını teyit etti. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Granitnoye köyü yakınlarında bulunan Rus yanlısı ayrılıkçı grupların saat 14.25 ve 15.15'te D-30 obüsüyle atışlar gerçekleştirdiği belirtildi.

Rus yanlısı grupların obüslü saldırıları sonrasında iki Ukraynalı asker yaralandı. Ukrayna tarafı derhal diplomatik girişimleri başlatmasına rağmen karşı taraf taleplere yanıt vermedi.

Düşman ateşinin baskı altına alınması ise Ukrayna Genelkurmay Başkanı'nın emriyle Bayraktar TB2 SİHA'dan atış icra edildi. Yapılan açıklamada Bayraktar TB2'nin temas hattını geçmediği ve yapılan atış sonrasında Rus işgal güçlerine ait obüsün güdümlü bir bombayla imha edildiği kaydedildi.

Ukrayna tarafının gösterdiği reaksiyon sonrasında Rus yanlısı güçlerin topçu atışları ise kesildi.

Ukrayna'nın Bayraktar TB2 Alımı

Ukraynalı yetkililer daha önce yaptıkları açıklamalarda Bayraktar TB2 alımı konusundaki nihai hedeflerini 48 adetle sınırlandırmıştı.

Ukrayna devletine bağlı savunma ihracatı ajansı Ukrspecexport, Baykar Savunma ile 6 adet Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı (İHA), iki kontrol istasyonu ve 200 adet akıllı mühimmat tedarikiyle ilgili 69 milyon dolar değerindeki bir anlaşmayı 2019 Ocak ayında imzalamış, Baykar Savunma ise sadece 2 ay içerisinde Ukrayna Hava Kuvvetlerine yönelik teslimatı tamamlamıştı.

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ise Baykar Savunma'dan sipariş ettiği Bayraktar TB2 tipi Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) sistemlerin ilk partisini Temmuz ayında teslim almıştı.

Kaynak: savunmasanayist.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.