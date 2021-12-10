DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bulgaristan'da koalisyon hükümeti için dörtlü mutabakat imzalandı
Ramazan Bayramı ne zaman? 2022 ramazan bayramı tarihi
Ukrayna: Rusya gerginliği tırmandırmayacağını temin etti
Pratik bir şekilde el dezenfektanı nasıl hazırlanır?
Ülke puanı nedir? Ülke puanı nasıl hesaplanıyor? Türkiye'nin ülke puanı kaç?
2022 Ramazan ne zaman? Diyanet takvimi ramazan tarihi
Boğaz ağrılarına çözüm olan buharlaşan merhem tarifi
Ripple (XRP) kurucusundan ilginç Bitcoin önerisi
Erdoğan İnsan Hakları Günü'nde ne mesaj verdi? İnsan Hakları Günü nedir?
Yunanistan, Türk derneklerine ilişkin AİHM kararlarını 13 yıldır uygulamıyor
Yazar Serdar Turgut’tan ‘Nietzsche’ iddiası: Tasavvufa özel bir sevgi duymuştur
Trabzon'un yeni transferi nerede oynayacak? Trabzon Kouassi'yi kaça aldı?
Ayağınıza pul biber sürerseniz...
ASELSAN'ın Silah Tespit Radarı TSK envanterinde
Hatayspor'un Token arzı Bitexen'de

TIMETURK / DÜNYA / Ukrayna: Rusya'ya NATO garantisi aptallık olur

Ukrayna: Rusya'ya NATO garantisi aptallık olur

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ABD Başkanı Joe Biden'dan NATO'nun doğuya doğru genişlemeyeceğine dair istediği garantinin, daha az saldırgan hale getirmek yerine Rusya'nın iştahını artıracağını ifade etti.

2 Saat Önce
2021-12-10 20:57:07
Ukrayna: Rusya'ya NATO garantisi aptallık olur

Kuleba'nın "Ukrayna'yı Gözden Çıkarmayın" başlıklı makalesi Foreing Affairs'ta yayımlandı.

Makalesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Biden'dan NATO'nun doğuya doğru genişlemeyeceğine dair istediği garantinin onu daha az saldırgan yapacağını düşünmenin aptalca olduğunu belirten Kuleba, tarihin bölgede Ukrayna ya da başka bir ülkenin tarafsız kalma taahhüdünün Rusya Devlet Başkanı'nın iştahını daha da artırdığını gösterdiğini ifade etti.

Kuleba, Batı'nın Rusya ile NATO'ya ilişkin müzakere ederek taviz vermemesi gerektiğini ve bu ültimatomu reddetmek yerine sadece görmezden gelmesi gerektiğini kaydetti.

Bir yandan da ABD ve Avrupalı müttefiklerinin Rusya'yı caydırmak için çabalarını artırması gerektiğini vurgulayan Kuleba, bahar döneminde Rusya'nın askeri yığınağına karşı Ukrayna'ya verilen destek örneğinde olduğu gibi taviz vermekten ziyade caydırıcılığın başarılı geçmişi olduğunu ifade etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş