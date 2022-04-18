DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Sarıgül tarih verip açıkladı: 60 gün içinde bu olmazsa genel başkanlığı bırakırım
''Rusya'nın saldırılarında 205 çocuk öldü''
Altın neden yükseliyor? Altın yükselmeye devam eder mi? Gram altın daha da artar mı?
Abdurrahman Dilipak: ‘Mavi Marmara’nın hatırasını bile koruyamadık
Ahmet Hakan'dan Selçuk Bayraktar çiftinin paylaşımına övgü
Hatay'da yangın mı çıktı? Hatay'da orman yangını nerede çıktı? Yangın söndürüldü mü?
Survivor Barış Nisa'yı dövdü mü? Barış Murat Yağcı kadın mı dövdü? Nisa'dan Survivor Barış ile ilgili flaş iddia
Altın tırmanışa geçti! Son beş haftanın zirvesinde
Wall Street'teki analistlerden altınla ilgili dikkat çeken değerlendirme
'Putin'e güven yüzde 80'i geçti'
New York'ta ırkçı saldırı: ''Türklerden nefret ediyorum'' diye bağırarak bıçakladı
Elon Musk duyurdu: Tesla araçlar evlerdeki prizlerden şarj edebilecek
Millet İttifakı'nda 'Gültekin Uysal krizi'
Hatay'da orman yangını
'Tayyip Bey'e olan sevgi ve güven zayıflamış olarak devam ediyor'

İSTANBUL

19:53:00

İftar vakti

BURSA

19:52

04:44
19:52
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:36

04:29
19:36
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:19

04:13
19:19
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:02

03:56
19:02
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:49

03:53
18:49
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:53:00

İftar vakti

ANKARA

19:36

04:29
SAHUR
19:36
İFTAR

TIMETURK / DÜNYA / Ukrayna Rusya'ya ait KA-52 Alligator helikopterini düşürdü

Ukrayna Rusya'ya ait KA-52 Alligator helikopterini düşürdü

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rusya'nın KA-52 Alligator helikopterini düşürdüklerini bildirdi.

3 Saat Önce
2022-04-18 07:13:31
Ukrayna Rusya'ya ait KA-52 Alligator helikopterini düşürdü

Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, Rus işgalcilerin barışçıl Ukrayna şehirlerini bombalamaya, roket ve topçu ateşi altında tutarak acı, ölüm ve anlaşmazlık getirmeye devam ettiği belirtildi.

Bununla birlikte, Rus işgalcilerin hem karada hem de havada önemli kayıplar vermeye devam ettiği ifade edilen açıklamada, "Son 24 saatte aralarında KA-52 Alligator ve 2 adet Mi-24 helikopteri, 1 uçak ve Orlan-10 insansız hava aracını düşürdük." denildi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş