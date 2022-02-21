DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
AUZEF sonuçları sorgulama ekranı | AUZEF bütünleme telafi sınav sonuçları açıklandı!
Arda Kural'ın büyük değişimi sosyal medyada gündem oldu
''Ukrayna, Rusya sınırındaki karakolu vurdu''
Miraç Kandili bugün mü? Miraç Kandili namazı ne zaman nasıl kılınır? Miraç Kandili namazı hangi vakitte kılınır?
Kılıçdaroğlu Reuters'a konuştu: NATO demokrasinin güvencesi
2022 Kandil günleri | Bugün kandil mi? Bugün ne kandili? Bu gece kandil gecesi mi?
İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı
Gazeteci Nedim Şener, Gülen'i ABD'ye yollayan ismi açıkladı
AB'den Ukrayna'ya dev kredi!
Bağırsaklarda neden ağrı olur? Bağırsak ağrıları nereye vurur?
Süreyya Duru kimdir ve ne zaman vefat etti?
Emeklileri ilgilendiren haber! Bayram ikramiyesi 4 bin liraya mı çıkıyor?
Onur Nizamoğlu, Alanyaspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi: Şah mat
Manisa FK - Ümraniyespor maçı saat kaçta, maçı hangi kanal naklen veriyor?
Kremlin'den Macron'u hayal kırıklığına uğratacak cevap

TIMETURK / DÜNYA / ''Ukrayna, Rusya sınırındaki karakolu vurdu''

''Ukrayna, Rusya sınırındaki karakolu vurdu''

Ukrayna’nın havan topu saldırısı ile Rusya'da bulunan Rostov bölgesindeki sınır karakolunu vurduğu iddia edildi.

22 Dakika Önce
2022-02-21 14:08:21
''Ukrayna, Rusya sınırındaki karakolu vurdu''

Reuters'ın geçtiği habere göre, Ukrayna topraklarından yapılan havan topu saldırısında Rusya'da bulunan Rostov bölgesindeki sınır karakolu tamamen yok edildi. Interfax'ta yer alan Rusya'nın federal güvenlik servisi FSB'nin açıklamasında, olayda can kaybı yaşanmadığı belirtildi. Açıklamaya göre, söz konusu karakol Rusya'nın Ukrayna sınırına 150 metre mesafede bulunuyor.

UKRAYNA ORDUSU YALANLADI: SAHTE HABER

Öte yandan, Ukrayna ordusu, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından havanlı saldırı haberi yalanlandı. Ordu, Moskova'nın iddiasını "sahte haber" olarak nitelendirdi.

Ukrayna hükümeti ve ülkenin doğusunda Rusya'nın desteklediği ayrılıkçılar arasındaki çatışmalar Perşembe gününden bu yana hız kazanmıştı.

AIR FRANCE'IN UÇUŞLARI İPTAL EDİLDİ

Air France Salı günü yapılacak Paris-Kiev uçuşlarını iptal etti. Konu hakkında bilgi BFM TV'de yer aldı.

Almanya merkezli havayolu şirketi Lufthansa başta olmak üzere, Scandinavian Airlines (SAS), Austrian Airlines ve Swiss International Air Lines gibi firmalar da 21-28 Şubat tarihleri arasındaki Ukrayna seferlerini askıya aldığını duyurmuştu. Uçuşların devam edip etmeyeceği ise Şubat sonunda ülkenin genel durumuna göre değerlendirilecek.

Ukrayna Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, yolcuların mağdur olmaması için iptal edilen uçuşların yerine Ukraine International Airlines'a (UIA) ait uçakların gerekli seferleri düzenleyeceği belirtildi.

Ukrayna hükümeti ve ülkenin doğusunda Rusya'nın desteklediği ayrılıkçılar arasındaki çatışmalar Perşembe gününden bu yana hız kazanmıştı.

ABD ve Batılı devletler, Ukrayna ve ülkenin doğusundaki ayrılıkçılar arasında yükselen gerilimin hali hazırda Ukrayna sınırına asker konuşlandıran Rusya tarafından Ukrayna'yı işgal etmek için bir bahane olarak kullanılabileceği uyarısında bulunmaktaydı.

Rusya ise Batılı devletlerin suçlamalarını reddederek, Ukrayna'yı işgal etme gibi bir planının olmadığını açıklamıştı. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş