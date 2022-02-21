''Ukrayna, Rusya sınırındaki karakolu vurdu''

Ukrayna’nın havan topu saldırısı ile Rusya'da bulunan Rostov bölgesindeki sınır karakolunu vurduğu iddia edildi.

Reuters'ın geçtiği habere göre, Ukrayna topraklarından yapılan havan topu saldırısında Rusya'da bulunan Rostov bölgesindeki sınır karakolu tamamen yok edildi. Interfax'ta yer alan Rusya'nın federal güvenlik servisi FSB'nin açıklamasında, olayda can kaybı yaşanmadığı belirtildi. Açıklamaya göre, söz konusu karakol Rusya'nın Ukrayna sınırına 150 metre mesafede bulunuyor.

UKRAYNA ORDUSU YALANLADI: SAHTE HABER

Öte yandan, Ukrayna ordusu, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından havanlı saldırı haberi yalanlandı. Ordu, Moskova'nın iddiasını "sahte haber" olarak nitelendirdi.

Ukrayna hükümeti ve ülkenin doğusunda Rusya'nın desteklediği ayrılıkçılar arasındaki çatışmalar Perşembe gününden bu yana hız kazanmıştı.

AIR FRANCE'IN UÇUŞLARI İPTAL EDİLDİ

Air France Salı günü yapılacak Paris-Kiev uçuşlarını iptal etti. Konu hakkında bilgi BFM TV'de yer aldı.

Almanya merkezli havayolu şirketi Lufthansa başta olmak üzere, Scandinavian Airlines (SAS), Austrian Airlines ve Swiss International Air Lines gibi firmalar da 21-28 Şubat tarihleri arasındaki Ukrayna seferlerini askıya aldığını duyurmuştu. Uçuşların devam edip etmeyeceği ise Şubat sonunda ülkenin genel durumuna göre değerlendirilecek.

Ukrayna Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, yolcuların mağdur olmaması için iptal edilen uçuşların yerine Ukraine International Airlines'a (UIA) ait uçakların gerekli seferleri düzenleyeceği belirtildi.

Ukrayna hükümeti ve ülkenin doğusunda Rusya'nın desteklediği ayrılıkçılar arasındaki çatışmalar Perşembe gününden bu yana hız kazanmıştı.

ABD ve Batılı devletler, Ukrayna ve ülkenin doğusundaki ayrılıkçılar arasında yükselen gerilimin hali hazırda Ukrayna sınırına asker konuşlandıran Rusya tarafından Ukrayna'yı işgal etmek için bir bahane olarak kullanılabileceği uyarısında bulunmaktaydı.

Rusya ise Batılı devletlerin suçlamalarını reddederek, Ukrayna'yı işgal etme gibi bir planının olmadığını açıklamıştı. .