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Ukrayna, Rusya sınırına hendek kazıyor

Ukrayna Devlet Sınır Koruma Servisi, sınır muhafız birliklerinin Ukrayna-Rusya sınırını güçlendirme çalışmalarına başladığını bildirdi.

2 Saat Önce
2021-08-22 10:06:03
Ukrayna, Rusya sınırına hendek kazıyor

Ukrayna Devlet Sınır Koruma Servisi'nden yapılan açıklamada, sınır muhafız birliklerinin Sumy bölgesindeki devlet sınırının Ukrayna-Rus bölümünü daha da güçlendirmek amacıyla hendekler kazmaya başladığı belirtildi.

Açıklamada, tehdit altındaki yönlerde araç önleyici hendekler şeklinde engeller inşa edilmeye başlandığı belirtilerek, “Sınır muhafızları, Ukrayna-Rus sınırını daha da güçlendirmek için ek önlemler almaya başladı. Beşinci sınır müfrezesi, Sumy bölgesindeki devlet sınırının Ukrayna-Rus bölümünün teknik sistemini geliştirme çalışmalarına devam ediyor” denildi.

18 Ağustos'ta Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin sınırların korunması ile ilgili devlet politikalarının uygulanmasına ilişkin kararını yürürlüğe koymuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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