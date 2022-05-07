Ukrayna-Rusya savaşı Alman silah şirketlerine yaradı

Rusya’nın Ukrayna savaşı Alman silah şirketleri Rheinmetall ile Heckler & Koch’un kârını artırdı. İki şirket yılın ilk çeyreğinde kârlarını önemli oranda artırdığını açıkladı.

Rusya'nın 24 Şubat tarihinde başlattığı Ukrayna işgali, Alman savunma sanayii şirketleri Rheinmetall ve Heckler & Koch'un hisse senetlerinin borsada değer kazanmasını beraberinde getirdi.

Rheinmetall yılın ilk çeyreğinde faiz ve vergi öncesi faaliyet kazancını, geçen yılın aynı dönemine göre 8 milyon euro artırarak 92 milyon euroya yükseltti.

Almanya'nın en büyük savunma sanayii şirketi olan Rheinmetall'in net kârı ise üç milyon euro artarak 61 milyon euroya yükseldi. Ürettiği tank ve top modelleriyle ünlü olan Rheinmetall'in cirosu 1 milyar 300 milyon euro ile yaklaşık aynı seviyede kaldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterinde de bulunan G3 piyade tüfeğinin üreticisi olan Heckler & Koch firması da kârını yılın aynı döneminde artırdığını duyurdu. Birkaç yıl önce zarar kaydeden Heckler & Koch yılın ilk çeyreğinde cirosunu yüzde 22,2 oranında artırarak 77 milyon 500 bin euroya yükseltti. Şirketin net kârı da 3 milyon 300 binden 8 milyon 100 bin euroya çıktı.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Jens Bodo Koch Kırım'ın 2014 yılında ilhak edilmesi sonrasında Rusya'nın komşularından siparişlerin arttığını söyledi. Koch "NATO'nun doğu kanadında yer alan ülkeler silah miktarlarını artırıyor ya da silahlarını yeniliyor. Savunma kapasitesini güvence altına almak için silahlanmaya yatırım yapılıyor" dedi.

Rheinmetall cirosunda yüzde 10 ila 15'lik büyüme bekliyor

Rheinmetall CEO'su Armin Papperger şirketlerinin cirosunda yıl toplamında yüzde 10 ila 15'lik bir büyüme beklediklerini söyledi. Papperger "Güvenlik politikalarındaki güncel durumda çok sayıda ülkede savunma kapasitesini güçlendirmeye değerli katkılarda bulunmak için önümüzdeki iyi fırsatlar olduğunu tahmin ediyoruz" dedi.

Rheinmetall'in cirosunda artış tahmininde bulunmasının başlıca gerekçesi Almanya'da hükümetin ordunun silah ve teçhizatlarının yenilenmesi için 100 milyarlık bir yatırım paketi açıklaması. Bu alımlar yıllara yayılacak.

Rheinmetall'in aldığı topçu sınıfı silahlar ve cephane siparişlerinin ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre beş katına çıkarak 1 milyar 100 milyon euro hacme ulaştığı öğrenildi. Bu meblağda Macaristan'ın birkaç yüz milyon euroluk ağır cephane siparişinin vermesi önemli rol oynadı.

Rheinmetall Rusya'nın Ukrayna savaşının başlamasından sonra tank, zırhlı araç ve cephane gibi askeri ürünlerden oluşan bir listeyi Kiev'e sunmuştu. Şirket Ukrayna'ya Leopard muharebe tankı ve Marder zırhlı personel taşıyıcı göndermeyi planlıyor. Her iki model de eski olsa da modernizasyonu yapıldıktan sonra Kiev'e gönderilecek. Şirket, Rusya'nın Avrupa'da yarattığı tehdit nedeniyle başka Avrupa ülkelerinden de siparişler aldı.

Kaynak: DW Türkçe