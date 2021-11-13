Ukrayna: Rusya saldırabilir

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmıtro Kuleba, Rusya’nın Ukrayna topraklarına girmek için fırsat kolladığını ifade etti. Önceki gün ABD’de bir dizi görüşme gerçekleştiren Bakan Kuleba, Rusya’nın saldırgan tavırlarının devam ettiğini vurguladı.

Rusya Federasyonu, son dönemde Ukrayna sınırında Rus birlikleri ve askeri teçhizatı artırıyor. Bugün ABD News'e röportaj veren Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmıtro Kuleba, Rus askeri saldırganlığına dikkat çekti ve Ukrayna topraklarını hukuksuz bir şekilde işgal eden Rusya'nın daha da ilerleme niyetinde olduğunu kaydetti.

“KİMSE KORKMASIN ANCAK UYANIK OLMALIYIZ”

Dmıtro Kuleba, “Rus birlikleri ve askeri teçhizatı Ukrayna sınırında yoğunlaşıyor. Bu durum, Rus hükumetinin Ukrayna topraklarına ‘daha fazla ilerlemek için fırsat aradığını' gösteriyor” dedi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, “Kimseyi korkutmak istemiyoruz, ancak uyanık kalmalıyız. Yedi yıl boyunca Rusya'nın yanında silahlı çatışma yaşadığınızda endişelenmeyi öğreniyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

Kuleba, “Ukrayna sınırında altyapımız var. Dolaysıyla Rusya eğer saldırı eyleminde bulunmak isterse bu çok uzun sürmeyecek. Bizim hedefimiz Rusya'nın kararından önce davranmak ve Rusya kararının vermesini önlemek için elimizden gelen her şeyi yapmak” değerlendirmesinde bulundu. Önceki gün ABD'deki temasları hakkında da konuşan Kuleba, “ABD sadece konuşmaya değil, Rusya'yı kontrol altına almaya ve Ukrayna'nın kendini savunma yeteneğini güçlendirmek için harekete geçmeye de hazır” dedi.

QHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.