Ukrayna, Rusya'nın toplam kayıplarını açıkladı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, savaşın başlamasından bugüne kadar Rus ordusunun yaklaşık 15 bin askerini, 97 uçağını, 121 helikopterini ve 498 tankını kaybettiği bildirildi.