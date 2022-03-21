DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İsrail Başbakanı'ndan Zelenskiy'e tepki
Bakan Nebati: Kimseyi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz
Kerem Bürsin ile resmini paylaşan Antonio Banderas kimdir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dijital seferberlik dönemi ilan ediyorum
En yakın müttefiki Putin'e sırt çevirdi
İpek Tanrıyar kimdir? İpek Tanrıyar hangi dizilerde rol aldı?
Rusya'dan AB'ye petrol uyarısı
Kamuya 10 Bin 550 Memur ne zaman alınacak?
Hande Soral ve İsmail Demirci çiftinin bebeklerinin ismi açıklandı mı? İsmini ne koydular?
Adı Sevgi 2. bölüm tek parça izle | ATV Adı Sevgi yeni bölüm izle | Adı Sevgi son bölümde neler oldu?
Pınar Aydın kimdir? Nereli ve kaç yaşında?
Mustafa Sarıgül’den dikkat çeken çıkış: Acun'un yolunu ben açtım
Avrupa ve Ortadoğunun gözdesi Vakfe Moda Oldu
Rus ordusu, Ukrayna'da neden beklediği hızda ilerleyemiyor?
Ekinoksu nedir? 21 Mart ekinoksunun etkileri nelerdir?

TIMETURK / DÜNYA / Ukrayna, Rusya'nın toplam kayıplarını açıkladı

Ukrayna, Rusya'nın toplam kayıplarını açıkladı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, savaşın başlamasından bugüne kadar Rus ordusunun yaklaşık 15 bin askerini, 97 uçağını, 121 helikopterini ve 498 tankını kaybettiği bildirildi.

2 Saat Önce
2022-03-21 13:36:10
Ukrayna, Rusya'nın toplam kayıplarını açıkladı

Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun yaklaşık 15 bin askerini, 97 uçağını, 121 helikopterini ve 498 tankını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-21 Mart'taki kayıplarıyla ilgili verileri paylaştı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan yaklaşık 15 bin asker öldürüldü, Ruslara ait 97 uçak, 121 helikopter, 498 tank, 1535 zırhlı araç, 240 top, 80 roketatar sistemi ve 45 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 969 araç, 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 24 insansız hava aracını (İHA) da kaybetti.​​​​​​​​​​​​​​ .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş