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TIMETURK / DÜNYA / Ukrayna, Rusya'nın son kayıplarını açıkladı

Ukrayna, Rusya'nın son kayıplarını açıkladı

Ukrayna'nın verdiği bilgilere göre savaşından başından bu yana Rus ordusu 19 bin 500 asker, 154 uçak, 137 helikopter ve 725 tankını kaybetti.

2 Saat Önce
2022-04-11 10:35:23
Ukrayna, Rusya'nın son kayıplarını açıkladı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-11 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili açıklama yaptı.

Buna göre, Ukrayna'ya askeri müdahale başlatan Rus ordusundan 19 bin 500 asker öldürüldü, Ruslara ait 154 uçak, 137 helikopter, 725 tank, 1923 zırhlı araç, 347 top, 111 roketatar sistemi ve 55 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri, 1387 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 119 insansız hava aracını da kaybetti.

Günlük kayıp 414

Ukrayna'nın verdiği bilgilere göre, 47 gündür devam eden savaşta Rusya günlük ortalama 414 askerini yitirmiş oldu.

Batılı kaynaklara göre ise Rusya'nın toplam asker kaybı 7 bin civarında.

Rusya ise, savaşın 30. gününe denk gelen 25 Mart'ta yaptığı açıklamada, 1351 askerinin öldüğünü, Ukrayna'nın ise 14 binden fazla askerini yitirdiğini duyurmuştu.

Ukrayna da 24 Mart'ta Rusya'nın 15 bin 800 askerinin öldürüldüğünü açıklamıştı. Duyurulan rakamlar arasında uçurum söz konusuyken, Ukrayna kendi asker kayıplarıyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Ukrayna dünkü açıklamada, Rus ordusunun 19 bin 300 asker, 152 uçak, 137 helikopter ve 722 tankını kaybettiğini duyurmuştu. .

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