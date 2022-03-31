DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
ABD'nin hamlesi sonrası petrolde sert düşüş!
Şekere zam mı geldi? Şekerin kilosu ne kadar oldu? 1 kilo toz şekere kaç TL zam geldi? 5 kg toz şeker fiyatı ne kadar?
Hakim ne zaman? Hakim hangi gün saat kaçta? Hakim dizisi hangi kanalda yayınlanıyor?
Pakistan Başbakanı İmran Han için şok gelişme
İsrailli aşırı sağcı milletvekilinden Mescid-i Aksa'ya baskın
Cemal Kaşıkçı davasında son dakika gelişmesi
Dış ticaret açığında yüzde 135 artış
Dünya Şampiyonu cNed, Thronmax Markasını Tercih Etti!
Yarın oruç tutacak mıyız? Yarın sahura kalkacak mıyız? Yarın (1 Nisan Cuma) iftar yapılacak mı?
ROKETSAN yeni nesil seyir füzesi Çakır'ı geliştirdiğini açıkladı
Zelenskiy'den son dakika açıklaması
Sam Yari: “Almanya’da Savaşa Hayır Fotoğrafı Çekeceğiz!”
Cuma günü oruçlu muyuz? İlk iftar yarın mı? İlk sahur 1 Nisan Cuma günü mü yapılacak? Hangi gün oruç tutacağız?
Şekere yüzde 31 zam!
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye ''tarım'' kredisi

TIMETURK / DÜNYA / Ukrayna, Rusya'nın son askeri kayıplarını açıkladı

Ukrayna, Rusya'nın son askeri kayıplarını açıkladı

Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 17 bin 500 askerini, 135 uçağını, 131 helikopterini ve 614 tankını kaybettiği bildirildi.

1 Saat Önce
2022-03-31 09:57:54
Ukrayna, Rusya'nın son askeri kayıplarını açıkladı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-31 Mart dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 17 bin 500 asker öldürüldü, Ruslara ait 135 uçak, 131 helikopter, 614 tank, 1735 zırhlı araç, 311 top, 96 roketatar sistemi ve 54 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1201 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 75 yakıt aracı ve 83 insansız hava aracını da kaybetti.​​​ .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş