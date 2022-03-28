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TIMETURK / DÜNYA / Ukrayna, Rusya’nın savaştaki kayıplarını açıkladı

Ukrayna, Rusya’nın savaştaki kayıplarını açıkladı

Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun 17 bin askerini, 123 uçağını, 127 helikopterini ve 586 tankını kaybettiği bildirildi.

1 Saat Önce
2022-03-28 10:49:32
Ukrayna, Rusya’nın savaştaki kayıplarını açıkladı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-28 Mart dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 17 bin asker öldürüldü, Ruslara ait 123 uçak, 127 helikopter, 586 tank, 1694 zırhlı araç, 302 top, 95 roketatar sistemi ve 54 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1150 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 73 yakıt aracı ve 66 insansız hava aracını da kaybetti.​​​​ .

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