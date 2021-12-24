DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Rusya'dan Meta'ya rekor para cezası
Tarım Kredi marketlerde indirim
AB, Libya'da ertelenen seçimler için yeni plan oluşturulması çağrısı yaptı
Erdoğan’dan döviz ve kripto para açıklaması
AB’den Libya'ya seçim planı çağrısı
Rus Wagner grubu Mali’ye 500 asker yolladı
Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 22 düştü
TBMM: Özdağ'ın kendisi bilgisayar değişikliği talep etti
THY'den 'maaş zammı' açıklaması
Ukrayna, Rusya-NATO güvenlik görüşmelerinde yer almak istiyor
Gram altın kaçtan kapandı? Çeyrek haftayı kaçtan kapattı?
Putin yönetimi, Tataristan Cumhuriyeti'ni resmen ortadan kaldırdı
Gaziantepspor'dan ayrılan isim kim? Kenan Özer kimdir?
Ordu'daki yol genişletme çalışmasında ortaya çıktı
Asiye yoğun bakımda; 3 kişi tutuklu, köpekleri sahiplenmediler

TIMETURK / DÜNYA / Ukrayna, Rusya-NATO güvenlik görüşmelerinde yer almak istiyor

Ukrayna, Rusya-NATO güvenlik görüşmelerinde yer almak istiyor

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya’nın ABD ve NATO ile yapacağı güvenlik görüşmelerinde ülkesinin yer alması gerektiğini söyledi.

1 Saat Önce
2021-12-24 19:33:48
Ukrayna, Rusya-NATO güvenlik görüşmelerinde yer almak istiyor

Kuleba, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kendileri için öncelikli konunun uluslararası silahlı çatışmanın sonlanması olduğunu söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı olması halinde ABD, Avrupa Birliği (AB) ve NATO'nun Rusya ile yapacağı görüşme fikrini desteklediklerini belirten Kuleba, “Ukrayna'da Avrupa-Atlantik güvenliği tehlikede. Bu nedenle Ukrayna, güvenlik istişarelerinin bir parçası olmalıdır.” ifadesini kullandı.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, 15 Aralık'ta Rusya'nın çeşitli güvenlik garantileri ile ilgili tekliflerini, ABD ve NATO'ya iletildiğini açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı da bu teklifleri içeren iki ayrı anlaşma taslağını 17 Aralık'ta yayınlamıştı.

Metinlerde, NATO'nun doğuya doğru genişlemesinden ve eski Sovyetler Birliği ülkelerinin NATO'ya alınmasından vazgeçilmesine dair ABD'den taahhüt isteniyor.

ABD'nin eski Sovyetler Birliği ülkelerinde ve NATO üyesi olmayan ülkelerde askeri üs kurmaması, herhangi bir askeri faaliyette bulunmak için bu ülkelerin altyapısını kullanmaması ve bu ülkelerle askeri iş birliği yapmaması talepleri de metinlerde yer alıyor.

Rusya'nın teklifinde, nükleer silahların kendi ulusal toprakları dışında konuşlandırılmaması ve ulusal topraklar dışında konuşlandırılan bu tür silahların geri çekilmesine yönelik maddeler de bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş