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Ukrayna: Rusya Kırım'dan defolmalı

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, Rus işgalci güçlerin, bu sabah Kırım Tatarlarının evlerine düzenlediği baskınları kınadı. Ceppar, işgalcilerin yeni baskılarını yorumlarken Rusya’yı Kırım’dan “defolmaya” davet etti.

2 Dakika Önce
2022-02-09 22:24:54
Ukrayna: Rusya Kırım'dan defolmalı

Rusya tarafından işgal edilen Kırım'daki işgalci yönetimin, Kırım Tatarlarına yönelik baskıları devam ediyor. İşgalci güçler, bu sabah 4 Kırım Tatarının evine baskın düzenleyerek arama yaptı. Arama sonrası 4 kişi alıkonuldu. İşgalcilerin yeni baskınlarına dair açıklamalarda bulunan Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Ceppar, “Kırım'da, Kırım Tatarlarının evlerinde yeni arama dalgası. 4 aktivist alıkonuldu. Rusya'nın aradığı güvenlik garantilerinin en iyisi; askerlerini de yanına alarak işgal altındaki topraklardan defolmak ve tüm Ukrayna vatandaşlarını serbest bırakmaktır.” ifadelerini kullandı.

KIRIM'DA TOPLU BASKIN

Rus işgali altındaki Kırım'da, bu sabah erken saatlerde, Bahçesaray bölgesinde yaşayan Ansar Osmanov, Akmescit (Simferopol) bölgesinde yaşayan Amethan Abdulvapov, Karasupazar (Belogorsk) bölgesinde yaşayan Marlen Mustafayev, Balıklava (Balaklava) bölgesinde yaşayan Ernest Seytosmanov'un evlerine baskın düzenlendi. Aramalardan sonra 4 Kırım Tatarı alıkonuldu. Alıkonulan Kırım Tatarlarının Akmescit'teki Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ofisine götürüldüğü bildirildi. FSB'nin, aramaların yapıldığı saatlerde siyasi tutsakları savunan avukatların telefon bağlantılarını kestiği belirtildi.

KırımHaberAjansı .

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