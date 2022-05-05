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Ukrayna: Rusya ile yapılan esir değişiminde 324 Ukraynalı kurtarıldı
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TIMETURK / DÜNYA / Ukrayna: Rusya ile yapılan esir değişiminde 324 Ukraynalı kurtarıldı

Ukrayna: Rusya ile yapılan esir değişiminde 324 Ukraynalı kurtarıldı

Ukrayna, Rus güçleriyle 9 kez yapılan esir değişiminde 324 Ukraynalının kurtarıldığını açıkladı.

8 Saat Önce
2022-05-05 21:38:14
Ukrayna: Rusya ile yapılan esir değişiminde 324 Ukraynalı kurtarıldı

Ukrayna Güvenlik Servisinden (SBU) yapılan açıklamada, Rusya'nın savaş açmasından bu yana Rus güçleri ile 9 kez esir değişiminin yapıldığı ve toplam 324 Ukraynalının kurtarıldığı duyuruldu.

Bu esir değişimlerinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin çabalarının önemine vurgu yapılan açıklamada, SBU'nun Ukraynalıların kurtarılmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü bilgisi paylaşıldı.

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