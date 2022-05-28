Ukrayna: Rusya ile yapılacak anlaşma beş para etmez

Ukraynalı müzakereci Podolyak, 'Sürekli yalan söyleyen bir ülke ile müzakere etmek mümkün mü?' ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin danışmanı Mykhailo Podolyak, Moskova yönetimiyle yapılacak herhangi bir anlaşmaya güvenilemeyeceğini söyledi. Rusya'nın Ukrayna işgalinin yalnızca 'zorla durdurulabileceğini' savunan Podolyak, "Rusya ile yapılacak herhangi bir anlaşma, beş para etmez" dedi.

'BİR BARBAR ANCAK ZORLA DURDURULABİLİR'

Ukrayna-Rusya görüşmelerinde baş müzakereci olan Podolyak, "Sürekli alaycı ve propagandacı bir şekilde yalan söyleyen bir ülke ile müzakere etmek mümkün mü?" ifadelerini kullandı. Ukraynalı yetkili, şöyle devam etti:

"Rusya, dünya güvenliğini tehdit eden barbar bir ülke olduğunu kanıtladı. Bir barbar, ancak zorla durdurulabilir."

ZELENSKİ, 'PUTİN'LE GÖRÜŞMELİYİZ' DEMİŞTİ

Dün bir açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya lideri Vladimir Putin'e görüşme çağrısını yineledi. Putin'le görüşmeye istekli olmadığı ancak savaşı bitirmek için bunun gerekli olduğu mesajını veren Zeleskiy, "Rus liderle konuşulacak şeyler var. Size, insanlarımızın onunla konuşmaya hevesli olduğunu söylemiyorum. Ancak gerçeklerle yüzleşmek zorundayız" ifadelerini kullanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Kiev yönetimini bir kez daha müzakere sürecini 'sabote etmek' ile suçlamıştı.