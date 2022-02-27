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Ukrayna: Rusya ile görüşmeler başladı

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı, Rusya-Ukrayna görüşmesinin başladığını açıkladı.

50 Dakika Önce
2022-02-27 18:30:35
Ukrayna: Rusya ile görüşmeler başladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise görüşmelerin henüz başlamadığını ancak tarafların görüşme noktasına ulaştığını duyurdu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, görüşmelere ilişkin, "Biz Rusya'nın ne diyeceğini dinlemek için görüşeceğiz. İşgalin sona erdirilerek Rus askerlerinin ülkemizden nasıl çıkarılacağını konuşacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıntılar geliyor...

(TRT Haber, Reuters, AA) .

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