Ukrayna: Rusya ile görüşmeler başladı

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı, Rusya-Ukrayna görüşmesinin başladığını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise görüşmelerin henüz başlamadığını ancak tarafların görüşme noktasına ulaştığını duyurdu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, görüşmelere ilişkin, "Biz Rusya'nın ne diyeceğini dinlemek için görüşeceğiz. İşgalin sona erdirilerek Rus askerlerinin ülkemizden nasıl çıkarılacağını konuşacağız" ifadelerini kullanmıştı.

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(TRT Haber, Reuters, AA) .