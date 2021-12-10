Ukrayna: Rusya gerginliği tırmandırmayacağını temin etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesine ilişkin, 'Rusya'nın, bağımsız ülkemizin topraklarına karşı gerginliği tırmandırmaya devam etmeyeceğini ABD ve tüm dünyaya temin ettiği mesajını aldım.' dedi.