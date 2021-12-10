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Ukrayna: Rusya gerginliği tırmandırmayacağını temin etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesine ilişkin, 'Rusya'nın, bağımsız ülkemizin topraklarına karşı gerginliği tırmandırmaya devam etmeyeceğini ABD ve tüm dünyaya temin ettiği mesajını aldım.' dedi.

8 Dakika Önce
2021-12-10 22:51:54
Ukrayna: Rusya gerginliği tırmandırmayacağını temin etti

Zelenskiy, 1+1 kanalına verdiği röportajda, Biden ile dünkü telefon görüşmesine dair açıklamalarda bulundu.

Görüşmeye ilişkin Zelenskiy, "ABD Başkanından, Rusya'nın, bağımsız ülkemizin topraklarına karşı gerginliği tırmandırmaya devam etmeyeceğini ABD ve tüm dünyaya temin ettiği mesajını aldım." ifadesini kullandı. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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