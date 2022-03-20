DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
'Sosyolojinin babası': İbn Haldun... Batılılar 500 yıl sonra keşfetti
Altay Teknik Direktörü Özbalta'dan istifa kararı
Ukrayna: Rusya durduruldu
Kardeşlerim 44 bölüm full izle tek parça | ATV Kardeşlerim izle | Kardeşlerim dizisinin son bölümünde neler oldu?
Çin’den ABD’ye cevap: ‘Doğru taraftayız’
Real Madrid - Barcelona maçını canlı izle! El Clasico
Zelenski de '3. Dünya Savaşı’ dedi!
Rusya-Ukrayna savaşı tarımı atağa geçirdi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yalanlama
Kaderimin Oyunu 13. bölüm full izle tek parça | Star Tv Kaderimin Oyunu yeni bölüm izle
Fenerbahçe - Konyaspor maçını canlı izle! SÜPER LİG
Maliye Bakanı'ydı, Uber şoförü oldu
Rusya'ya darbe üstüne darbe! En seçkin komutanlarından birini daha kaybeti
İhracatçılardan ‘zabıta baskını’ açıklaması
Almanya'dan ABD'ye ''müzakere'' teklifi

TIMETURK / DÜNYA / Ukrayna: Rusya durduruldu

Ukrayna: Rusya durduruldu

Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Aleksey Arestoviç, Rusya'nın tüm cephelerde ilerleyişinin durdurulduğunu bildirdi.

35 Dakika Önce
2022-03-20 18:24:02
Ukrayna: Rusya durduruldu

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 25'inci gününü değerlendiren Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Aleksey Arestoviç, "Rusya'nın tüm cephelerdeki ilerleyişi durduruldu. Rus tarafının bu gidişatı tersine çevirecek gücü kalmadı." dedi.

Tarafların bu arada yeni taktik eylemler içinde olduğunu belirten Arestoviç, "Karşılıklı çarpışmalar sürüyor ama biz çarpışmayı daha iyi yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'da askeri personele yönelik baskıların başladığını söyleyen Arestoviç, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin teftişlerinin sonucunda ordudaki komutanların bile korkaklık ve karakter zayıflığı ile suçlanmaya başladığını ifade etti. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş