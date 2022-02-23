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Ukrayna, Rusya'dan güvenlik garantisi istedi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 'Rusya'nın açık güvenlik garantileri sağlayan ülkeler arasında yer alması gerektiğine inanıyorum.' dedi.

46 Dakika Önce
2022-02-23 17:50:58
Ukrayna, Rusya'dan güvenlik garantisi istedi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Polonyalı ve Litvanyalı mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısı düzenledi.

Rusya'nın ve Batı'nın, ülkesine güvenlik garantisi vermesini talep eden Zelenskiy, "Rusya Devlet Başkanı'na birçok kez müzakere masasına oturmasını ve konuşmasını önerdim." dedi.

Zelenskiy, "Ukrayna'nın güvenlik garantilerine ihtiyacı var. Açık, spesifik ve acil." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıma kararı, iki ülke arasındaki gerilimi tepe noktasına çıkarmıştı.

Reuters, AFP, TRTHaber

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