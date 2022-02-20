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Ukrayna: Rusya ateşkesi 122 kez ihlal etti

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya’nın çatışma bölgesinde dün gece itibarıyla ateşkesi 122 kez ihlal ettiğini duyurdu.

3 Saat Önce
2022-02-20 15:59:21
Ukrayna: Rusya ateşkesi 122 kez ihlal etti

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 122 ateşkes ihlalinin 108'inin Minsk Anlaşmaları kapsamında yasaklanan silahlarla yapıldığı ifade edildi. Açıklamada, “Düşman, 152 milimetre ve 122 milimetre topçu sistemleri, 120 milimetre ve 82 milimetre havan topları, çeşitli sistemlerin bomba atarları, tank silahları ve büyük kalibreli makineli tüfekler kullandı. Ayrıca, düşman insansız hava araçlarının üç uçuşu kaydedildi” denildi.

“2 UKRAYNA ASKERİ ÖLDÜ, 4 ASKER YARALANDI”

Ukrayna ordusunun sivillere ya da sivil yerleşim yerlerine ateş açmadığının ifade edildiği açıklamada, bombardıman sonucu 2 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği, 4 askerin de yaralandığı aktarıldı. DHA .

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