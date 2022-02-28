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Ukrayna: Rusya 5 bin 300 asker kaybetti

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Ganna Malyar, Ukrayna’ya saldırıları 5. gününde de devam eden Rus ordusunun kayıplarına dair yeni verileri paylaştı. Malyar, Rus ordusunun yaklaşık 5 bin 300 asker kaybettiğini açıkladı.

3 Saat Önce
2022-02-28 18:40:18
Ukrayna: Rusya 5 bin 300 asker kaybetti

Malyar, 28 Şubat 2022 sabah saatleri itibarıyla Facebook'tan yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya işgal saldırıları süren Rus ordusunun son 4 gündeki kayıplarına ilişkin güncel verileri paylaştı.

Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Ganna Malyar, Rus ordusunun tahmini kayıplarına dair şu açıklamada bulundu:

29 Rus savaş uçağı, 29 helikopter, 191 tank, 816 zırhlı araç, 74 top, 1 BUK, 21 GRAD füze sistemi, 291 araç, 60 akaryakıt tankeri, 3 İHA, 2 bot, 5 hava savunma teçhizatı imha edildi. Düşmanın can kaybı sayısı yaklaşık 5 bin 300 kişi..

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