Ukrayna: Rusya 5 bin 300 asker kaybetti
Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Ganna Malyar, Ukrayna’ya saldırıları 5. gününde de devam eden Rus ordusunun kayıplarına dair yeni verileri paylaştı. Malyar, Rus ordusunun yaklaşık 5 bin 300 asker kaybettiğini açıkladı.
2022-02-28 18:40:18
Malyar, 28 Şubat 2022 sabah saatleri itibarıyla Facebook'tan yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya işgal saldırıları süren Rus ordusunun son 4 gündeki kayıplarına ilişkin güncel verileri paylaştı.
Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Ganna Malyar, Rus ordusunun tahmini kayıplarına dair şu açıklamada bulundu:
“29 Rus savaş uçağı, 29 helikopter, 191 tank, 816 zırhlı araç, 74 top, 1 BUK, 21 GRAD füze sistemi, 291 araç, 60 akaryakıt tankeri, 3 İHA, 2 bot, 5 hava savunma teçhizatı imha edildi. Düşmanın can kaybı sayısı yaklaşık 5 bin 300 kişi.” .
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