Ukrayna: Rusya 5 bin 300 asker kaybetti

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Ganna Malyar, Ukrayna’ya saldırıları 5. gününde de devam eden Rus ordusunun kayıplarına dair yeni verileri paylaştı. Malyar, Rus ordusunun yaklaşık 5 bin 300 asker kaybettiğini açıkladı.