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Ukrayna: Rusların köy okuluna saldırısında 60 kişi ölmüş olabilir

Ukrayna'nın Luhansk bölgesinin Valisi Gayday, Bilogorivka köyündeki bir okulun Rus güçlerin hava saldırısında yıkıldığını, okulun sığınağında bulunan 60 kişinin ölmüş olabileceğini duyurdu.

2 Gün Önce
2022-05-08 13:10:49
Ukrayna: Rusların köy okuluna saldırısında 60 kişi ölmüş olabilir

Ukrayna'nın Luhansk bölgesinin Valisi Sergey Gayday, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, 'Bilogorivka köy okuluna 7 Mayıs'ta düzenlenen hava saldırısında bina yıkıldı ve yangın çıktı. Yangın 4 saat süren çalışmaların ardından söndürüldü. 7'si yaralı 30 kişi enkaz altından çıkartıldı. Büyük olasılıkla enkaz altında bulunan 60 kişi yaşamını yitirdi.' bilgisini paylaştı.

Şipilovo köyünde iki katlı bir apartmanın da Rus güçlerin hava saldırısında yıkıldığını belirten Gayday, 11 kişinin enkaz altında kaldığını kaydetti.

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